Nezaustavljivi Sixersi srušili i LeBrona i zasjeli na 3. mjesto

Košarkaši Philadelphije igraju najbolju košarku u NBA-u. Noćas su na svom parketu pobijedili LeBronove Cavalierse 132-130 i tako napravili velik korak u borbi za treće mjesto Istoka koje im u prvom kolu doigravanja donosi sudare s nekim od trojca Miami - Milwaukee - Washington, umjesto Bogdanovićeve Indiane koja čvrsto drži peto mjesto. A u kakvoj su Sixersi formi, čini se da im je apsolutno svejedno tko im stoji na drugoj strani jer 13 pobjeda u nizu nema apsolutno nitko osim njih u ovom trenutku.

Na parket se nakon lakše ozljede lakta vratio Dario Šarić i u 25 minuta zabio tri koša te imao tri asistencije i tri skoka. Sixerse je do pobjede predvodila sjajna četvorka (Simmons - Redick - Ilyasova - Belinelli) što je fantastičan dokaz da mogu pobjeđivati u nizu i bez jednog od najboljih centara lige Joela Embiida te uz slabašan učinak Šišija.

Redick je zabio 28 koševa uz četiri trice, čudesni Ben Simmons opet je stigao do triple-doublea uz 27 koševa, 15 skokova i 13 asistencija, a veliku ulogu odigrali su igrači s klupe, Belinelli je zabio 23, Ilyasova 17 i imao 11 skokova... Kako god bilo, 76ersi su fantastična momčad u kojoj uvijek netko odskoči i dokaz da se i bez najvećih zvijezda može igrati sjajna košarka.

27 PTS / 13 AST / 15 REB / 4 STL



Highlights from @BenSimmons25's 12th triple-double of the year. #HereTheyCome pic.twitter.com/Fk6cD5fEPo — x - Philadelphia 76ers (@sixers) April 7, 2018

Cavsima nije pomogla ni velika večer LeBrona Jamesa koji je utakmicu završio sa 44 koša, 11 skokova i 11 asistencija. Priključili su mu se tek Jeff Green s 33 koša te Kevin Love sa 17 ubačaja. No na ta tri imena sve staje, svi ostali bili su slabašni, a tako se ne može dobiti raspoložena Philadelphia iako je malo nedostajalo. Upravo je James na kraju ispao tragičar svoje momčadi. Dvije sekunde prije kraja Covington radi prekršaj na LeBronu na trici i jedan od najboljih košarkaša svih vremena ima tri slobodna bacanja pri rezultatu 132-129. Kralj pogađa prvo, no promašuje iduća dva, posljednje namjerno, Sixersi love loptu i dvorana je u deliriju... Pobjeda koja bi mogla donijeti treće mjesto Istoka. A tome se malo tko mogao nadati na početku sezone.

I ostali hrvatski igrači noćas su bili aktivni na NBA parketima. Svi su izgubili, no neki od njih ipak su imali razloga za slavlje. Posebno se to odnosi na Ivicu Zupca koji je u porazu Lakersa od Timberwolvesa 113-96 dobio 21 minutu na terenu. Priliku je ponovno sjajno iskoristio i umalo stigao do double-double učinka. Zabio je 14 koševa te imao devet skokova.

Slične brojke imao je i Dragan Bender. Njegovi Sunsi izgubili su od Pelicansa 122-103, a Dragan je u 33 minute na parketu zabio 14 koševa, imao 8 skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu.

Mario Hezonja u porazu Magica od Hornetsa 137-100 zabio 11 koševa te imao pet skokova, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu.

Najteže je poraz pao Bojanu Bogdanoviću koji je odigrao utakmicu za zaborav. Pacersi su izgubili od najbolje momčadi Istoka, Toronta, 92-73, a Bojan je za 16 minuta na parketu zabio pet koševa te imao tri skoka uz šuti iz igre 2/8. Pacersi tako polako ispadaju iz borbe za četvrto mjesto Istoka i prednost domaćeg terena.

Ostale utakmice večeri