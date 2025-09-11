Obavijesti

NFL momčad otpustila radnika zbog sporne objave o ubojstvu Charlieja Kirka!

Piše HINA,
Foto: Morgan Tencza/REUTERS

"Stavovi koje su izrazili naši zaposlenici su njihovi vlastiti i ne predstavljaju stavove Carolina Panthersa. Ne odobravamo nasilje bilo koje vrste. Ovo pitanje shvaćamo vrlo ozbiljno i u skladu s tim smo ga riješili s pojedincem," poručili su

NFL momčad Carolina Panthersi otpustili su zaposlenika u svom odjelu za komunikacije nakon nekorektne objave na društvenim mrežama o smrti konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, izvijestio je Charlotte Observer.

Ubijen Trumpov bliski saveznik Charlie Kirk 04:25
Ubijen Trumpov bliski saveznik Charlie Kirk | Video: 24sata/Reuters

Nekoliko sati nakon što je 31-godišnji Kirk ubijen tijekom nastupa na Sveučilištu Utah Valley, koordinator komunikacija za nogomet Charlie Rock objavio je na Instagramu poruku.

"Zašto ste tužni? Vaš čovjek je rekao da se isplatilo..." pisalo je u objavi, koja je uključivala fotografiju Kirka i referencu na pjesmu "Protect Ya Neck" grupe Wu-Tang Clan.

NFL: Carolina Panthers at Jacksonville Jaguars
Foto: Morgan Tencza/REUTERS

Kirk je bio osnivač i čelnik organizacije Turning Point USA (TPUSA), neprofitne političke inicijative koja promiče konzervativne vrijednosti među srednjoškolcima i studentima u SAD-u.

Bio je poznat i kao podcast i radijski komentator te bliski suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa. Napadač je pucao u njegov vrat, što je bilo smrtonosno.

Panthersi su se oglasili na X-u.

"Stavovi koje su izrazili naši zaposlenici su njihovi vlastiti i ne predstavljaju stavove Carolina Panthersa. Ne odobravamo nasilje bilo koje vrste. Ovo pitanje shvaćamo vrlo ozbiljno i u skladu s tim smo ga riješili s pojedincem," poručili su.

