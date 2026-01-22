Obavijesti

ATMOSFERA S MAKSIMIRA

Ni brutalna zima nije ohladila podršku Boysa na Maksimiru

Ni hladnoća ni kiša nisu spriječili navijače Dinama da podrže svoju ekipu protiv FCSB-a na Maksimiru! Rani golovi Bakrara i Belja zagrijali atmosferu, neki navijači skinuli se goli do pasa...
Susret Dinama i FCSBa u 7. kolu Europske lige
Ni 33 dana pauze i siječanjski minusi nisu odvratili Zagrepčane koji su u četvrtak navečer "stisnuli zube" te došli na Maksimir kako bi podržali Dinamo u vrlo važnoj utakmici sedmog kola Europske lige. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
