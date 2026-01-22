Ni brutalna zima nije ohladila podršku Boysa na Maksimiru

Ni hladnoća ni kiša nisu spriječili navijače Dinama da podrže svoju ekipu protiv FCSB-a na Maksimiru! Rani golovi Bakrara i Belja zagrijali atmosferu, neki navijači skinuli se goli do pasa...
Ni 33 dana pauze i siječanjski minusi nisu odvratili Zagrepčane koji su u četvrtak navečer "stisnuli zube" te došli na Maksimir kako bi podržali Dinamo u vrlo važnoj utakmici sedmog kola Europske lige.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U goste je u Zagreb stigao rumunjski predstavnik FCSB, kojeg je dočekala zagrijana atmosfera.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Bad Blue Boysi ispunili su cijeli donji dio sjeverne tribine, a čak je i gornji dio sjevera bio prilično popunjen. Tamo gore je, vjerujemo, bilo i malo hladnije, a temperatura zraka na početku utakmice iznosila je bila minus dva stupnja celzijevih, a nakon otprilike pola sata počela je padati i ledena kiša.. ...
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Ali ništa od toga nije utjecalo na neprestanu podršku koju su dinamovci dobili s tribina.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Kako i bi, kad su Bakrar (7') i Beljo (11') dodatno zagrijali atmosferu na Maksimiru ranim golovima kojim su hrvatskog doprvaka doveli u prednost.
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Neke je navijače sa sjeverne tribine to čak potaknulo da se skinu goli do pasa, dok su u međuvremenu, zamjene na klupama bile "opremljene" kapama, rukavicama, dekama...
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
