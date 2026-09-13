Ni Fruk nije svemoguć: Rijeka se muči, a Keka more brojne brige

Kada se Matjaž Kek vratio na klupu Rijeke, najavio je kako će se držati postulata na temelju kojih je osvojio dvostruku krunu 2017. godine. Disciplina, čvrstina i kompaktnost u igri. No, nakon šest kola mnoge manjkavosti Rijeke izašle su na vidjelo. Iskoristili su to i protivnici pa Kekova momčad na kontu ima tek 11 bodova i već tri kiksa. Posljednji je doživjela protiv Lokomotive na Maksimiru (1-1) u 7. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... VIDEO Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Bila je to solidna predstava momčadi s Rujevice, koja je ispalila čak 23 udarca, od čega pet u okvir, no opet ih je koštala bolna točka s kojom se muče još od početka sezone, a to je - realizacija. Nedostaje vrsni golgeter koji će pospremati u mrežu ono što mu suigrači serviraju i potezima rješavati utakmice. Problem nisu prilike, Riječani ih stvaraju sasvim dovoljno, pa možda i najviše u ligi. U posljednjih pet utakmica dvaput su imali više od 20 udaraca, dvaput po 14 i jednom 11. Dakle, kreacija nije problem, vezni red odrađuje svoj posao, no zakazali su oni u napadačkom dijelu. Daniel Adu-Adjei previše promašuje, Ante Matej Jurić dobiva minute na kapaljku, a Jakov Puljić nikako da uhvati formu s kojom je prošle sezone u dresu Vukovara zabio 16 golova.

Konferencija za medije nakon utakmice 5. kola SuperSport HNL-a između Gorice i Rijeke | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kada napadači ne isporučuju, onda se još više osjeti slabija forma najboljeg igrača Tonija Fruka. Imao je jednu priliku protiv Lokomotive, ali to je tanko i premalo od klasnog igrača kakav je on. Zabio je tri gola i triput asistirao u 11 utakmica, što su solidne brojke, ali njegov utjecaj na terenu nije kao nekad. Ne djeluje goropadno, lepršavo i razigrano kao što je znao, čime je olakšao posao i protivnicima koji ga sve lakše zaustavljaju. No, nije niti on svemoguć. Već nekoliko sezona vuče momčad na svojim leđima, u fazi je u kojoj se traži i drugi bi trebali preuzeti odgovornost.

Je li problem u ozljedi koja ga je mučila, izostanku pravog godišnjeg odmora nakon Svjetskog prvenstva ili tome što opet nije uspio realizirati transfer, to znaju samo on i trener. No, Kekov je zadatak da razbudi i podigne svog najboljeg igrača o kojem momčad previše ovisi. Jer, ako to ne uspije, ovakvi kiksevi kao na Maksimiru sve će se češće događati. Kada Fruk nije na razini, Rijeka nema igrača koji će riješiti utakmicu, što je krivica i čelnika koji nisu kvalitetno odradili prijelazni rok. U napadačkom dijelu stigli su Yusuf Kabadayi, koji još nije pokazao da je pojačanje za Rijeku, i Iranac Mohammad Mohebi, koji je tek odigrao dvije utakmice.

Lokomotiva i Rijeka sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Matjaž Kek je s razlogom bio ljutit na igrače nakon novog kiksa.

- Još jedna utakmica u kojoj smo izgubili dva boda. Ne vrijede nam posjed, udarci i korneri, nedostaje nam konkretnosti u 16 metara, a najviše me ljuti kada zabijemo gol i onda, kada trebamo smiriti utakmicu i čekati nove šanse, mi ostavimo sve na širokom prostoru i dobijemo jeftin gol.

Puno je posla pred slovenskim stručnjakom, a u sljedećem kolu čeka ga u ovom trenutku možda i najteži zadatak. Na Rujevicu stiže Hajduk, koji gazi sve pred sobom...