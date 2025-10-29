Obavijesti

Sport

Komentari 70
KOMENTAR PLUS+

Izazivanje fortune i Silića: Ni Vučević nije vjerovao što je sebi Hajduk dopustio u Vinkovcima

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Izazivanje fortune i Silića: Ni Vučević nije vjerovao što je sebi Hajduk dopustio u Vinkovcima
Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

CIBALIA - HAJDUK 2-4 (0-0) Iako nitko nije očekivao šetnju protiv čvrstog drugoligaša, s nekoliko bivših prvoligaških imena, pogotovo na travnjaku na kojem je u ponedjeljak stradao Dinamo, Stojković i Valinčić, nije ni ovakvo izazivanje fortune i sposobnosti Tonija Silića

Hoćemo pobjedu, hoćemo pobjedu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 70
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025