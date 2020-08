\u010cudesni Povjetkin zaslu\u017eio je pobjedu jednako kao \u0161to bi ju zaslu\u017eio i Whyte da je on slavio. No, ruski veteran morat \u0107e slaviti i u revan\u0161u ako \u0107e htjeti napasti Furyja ili Wildera.

Ni Wilder ni Fury: Dillian Whyte dobit će revanš s Povjetkinom

Kao i u slučaju Anthonyja Joshue kada ga je Andy Ruiz čudesno nokautirao i postao prvak, tako je Eddie Hearn i u ugovoru Whyte-Povjetkin postavio klauzulu o revanšu

<p>Gubio je meč, bio dva puta u nokdaunu u četvrtoj rundi, a onda je čudesno jednim munjevitim aperkatom riješio stvar i poslao <strong>Dilliana Whytea</strong> na spavanje. <strong>Aleksander Povjetkin</strong> novi je interim WBC prvak!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Babić na treningu</strong></p><p>Da je Whyte pobijedio, idući meč bio bi između njega i pobjednika završnog čina trilogije <strong>Tysona Furyja i Deontaya Wildera</strong>. Preko 1000 dana bio je interim WBC prvak, priliku je čekao, ali ju nije dočekao. Dogodio mu se težak poraz nokautom kojem se nije nadao pa su se stvari okrenule za 180 stupnjeva.</p><p>Ipak, 11 pobjeda zaredom neće samo tako nestati. Kao i u slučaju <strong>Anthonyja Joshue </strong>kada ga je <strong>Andy Ruiz </strong>čudesno nokautirao i postao prvak, tako je <strong>Eddie Hearn </strong>i u ugovoru Whyte-Povjetkin postavio klauzulu o momentalnom revanšu u slučaju pobjede Povjetkina.</p><p>- Eddie Hearn je potvrdio da postoji klauzula o revanšu Dillian Whyte vs Aleksander Povjetkin u ugovoru i da ga namjerava održati kasnije ove godine - napisao je <strong>Michael Benson </strong>na Twitteru, inače boksački novinar talkSporta.</p><p>Čudesni Povjetkin zaslužio je pobjedu jednako kao što bi ju zaslužio i Whyte da je on slavio. No, ruski veteran morat će slaviti i u revanšu ako će htjeti napasti Furyja ili Wildera.</p>