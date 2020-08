Strašan nokaut Povjetkina! Dva puta bio u nokdaunu, a onda je sjeo aperkat na bradu Whytea

Veliko iznenađenje dogodilo se u Londonu! Nakon što je dva puta bio na podu u četvrtoj rundi, nevjerojatni Aleksander Povjetkin (40) strašnim je aperkatom nokautirao Dilliana Whytea (32) i uzeo mu interim WBC titulu

<p>Govorio je svjetski boksački prvak Anthony <strong>Joshua </strong>(30) da je Aleksander <strong>Povjetkin </strong>(40) još 'gladan' te da 12. pobjeda zaredom za Dilliana <strong>Whytea </strong>(32) neće nikako biti laka, a na kraju je pobjeda otišla u - Rusiju! I to sa stilom. Pokazao je Povjetkin staru školu, nakon što ga je četiri runde nadboksao Dillian Whyte, samo je sijevnulo u petoj rundi za 'laku noć'!</p><p>Odlična eskivaža u lijevu stranu i zatim je desni aperkat sjeo direktno u bradu britanskog prvaka kojemu se 'srušio sistem' te se više nije mogao podići. Sudac je prekinuo borbu jer je Dillian skoro ispao iz ringa, a veliko slavlje moglo je početi u kutu Povjetkina koji je prekinuo Whyteov niz od 11 uzastopnih pobjeda, ali i uzeo interim titulu prvaka po WBC kategoriji.</p><p>Dogodio se Whyteu - Tony Ferguson! Jer što reći, čekao je britanski borac na priliku za ujedinjenje privremene i 'prave' titule teške kategorije po WBC-u, kao što je Tony <strong>Ferguson </strong>čekao Khabiba <strong>Nurmagomedova </strong>u lakoj kategoriji UFC-a, ali je prihvatio borbu s <strong>Gaethjeom</strong>. Justin je uništio Tonyja te ga izbacio iz utrke za titulu baš kao što je to Povjetkin napravio Whyteu koji sad neće dočekati meč protiv Tysona Furyja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Alen Babić na treningu</strong></p><p>Ono što smo gledali u prve dvije runde meča bila je čisto ispitivanje snaga s jedne i druge strane u kojoj je malo bolji bio Whyte. Zatim je u nastavku britanski boksač preuzeo kontrolu i nakon odličnih serija u trećoj rundi, nastavio i u četvrtoj gdje nakon minute šalje Povjetkina na pod. Oporavio se Rus tijekom brojanja, ali je do kraja runde još jednom završio na podu. </p><p>A onda - šok! Na početku pete runde odlično je taktički odigrao Povjetkin, dočekao spuštanje Whytea u koljenima i plasirao bombu od aperkata pri čemu je Dillian ostao bez svijesti. Sad je Rus obavezni izazivač Tysona Furyja, ali tko zna što će se dogoditi. Možda ovo iskusni Eddie <strong>Hearn </strong>samo iskoristi za još lakše dogovaranje borbe Fury - Joshua. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qdqnDq_bqAc" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Bilo je ovo pravo iznenađenje u glavnoj borbi večeri, a na undercardu je nastupio naš Alen <strong>Babić </strong>i nevjerojatnim nokautom u drugoj rundi protiv Shawndella <strong>Wintersa </strong>i došao do četvrte pobjede nokautom zaredom te najavio veliki ulazak u TOP100. No, njegov kolega i sparing partner Dillian Whyte nije bio te sreće.</p>