Norvežanin Henrik Kristoffersen vodeći je nakon prve vožnje slaloma za Svjetski kup u Wengenu, dok se niti jedan od trojice hrvatskih predstavnika nije plasirao u drugu vožnju.

Kristoffersen je prvi krenuo niz stazu te ostvario vrijeme od 51.27 sekundi koje je ostalo nedostižno svim ostalim skijašima. Najbliži mu je bio Austrijanac Manuel Feller koji zaostaje 11 stotinki, dok treće mjesto drži Norvežanin Sebastian Foss Solevaag sa 58 stotinki slabijim vremenom.

Zubčić, koji je do ove utrke bio šesti slalomaš svijeta ove sezone te je u prosincu u Val d'Isereu ostvario prvo pobjedničko postolje u ovoj disciplini, djelovao je usporeno te je već nakon prve trećine staze imao 1.10 sekundi zaostatka, nakon dvije trećine taj je zaostatak narastao na 2.20, a do kraja na 2.66 sekundi. Na kraju se pokazalo kako je to bilo dovoljno za 34. mjesto, a druga vožnja mu je izmaknula za 58 stotinki koliko je bolji bio Belgijanac Armand Marchant na 30. poziciji.

Istok Rodeš je skijao slično kao i Zubčić, no njegov je zaostatak na kraju iznosio 3.06 sekundi pa je završio na 39. mjestu, dok Samuel Kolega nije završio prvu vožnju. Matej Vidović nije nastupio.

Druga vožnja je na rasporedu od 13.30 sati.