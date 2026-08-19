Nick Kyrgios pao na kokain: 'Žao mi je djece koja me prate, bio sam iscrpljen od svega...'

Nick Kyrgios (31) našao se u ozbiljnom problemu nakon što je njegov dopinški uzorak pokazao prisutnost metabolita kokaina. Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) potvrdila je da je australski tenisač privremeno suspendiran, a zabrana mu je izrečena još 4. kolovoza.

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Uzorak je 31-godišnji Kyrgios dao 22. lipnja tijekom turnira na Mallorci, a analizom je u njemu pronađen benzoilekgonin, metabolit kokaina. Nekadašnji 13. tenisač svijeta potom se oglasio putem Instagrama i priznao odgovornost za ono što je nazvao "ogromnom pogreškom".

Kyrgios zbog privremene suspenzije trenutačno ne smije sudjelovati na teniskim natjecanjima, ali ni obavljati trenerski posao ili biti prisutan na Grand Slamovima te turnirima pod okriljem ATP-a i WTA-a. ITIA mu je ostavila mogućnost žalbe na odluku, no Australac zasad nije iskoristio to pravo.

"Želio sam da ovo prvo čujete od mene. Nedavno sam pao na testu za droge na Mallorci nakon što sam bio pozitivan na kokain. Napravio sam ogromnu pogrešku i preuzimam punu odgovornost za nju. Ispričavam se svojim obožavateljima, obitelji, sponzorima i svima koji su mi bliski. Iznad svega, žao mi je djece koja me prate. Znam kakav primjer ovo postavlja i duboko sam razočaran sobom. Neću se opravdavati, ali želim dati kontekst o tome gdje sam bio. Posljednjih nekoliko godina ozljede su me jako iscrpile, i fizički i psihički. Moje tijelo nije moglo učiniti ono što moj um očekuje, a pomiriti se s time da sam blizu kraja karijere bilo je teže nego što sam ikada zamišljao.

Oduvijek sam govorio da nisam izabrao tenis – tenis je izabrao mene. Ali pustiti nešto što je bilo cijeli moj život jedna je od najtežih stvari s kojima sam se ikada morao suočiti. Ponekad sam se osjećao bespomoćno i usamljeno. Ništa od toga ne opravdava ono što sam učinio.

Međutim, dobra je vijest da me je ovo probudilo. Sljedećih 28 dana odmaknut ću se od društvenih mreža i javnog života dok se usredotočim na to da se dovedem u red. Zamolio bih ljude da poštuju moju privatnost tijekom tog vremena, a najvažnije od svega – privatnost moje obitelji. Žao mi je. Obavit ću što moram i vratiti se bolji", napisao je Kyrgios.

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Cijeli slučaj dolazi u posebno turbulentnom razdoblju Kyrgiosove karijere. Australac se tijekom ove sezone uglavnom borio sa zdravstvenim problemima, ponajprije ozljedama koljena i zapešća, zbog kojih je nastupio u svega četiri pojedinačna meča. Posljednji meč odigrao je na ovogodišnjem Wimbledonu, gdje je nastupio u konkurenciji parova s Alexanderom Bublikom. Njihov je put na londonskom Grand Slamu završio već u prvom kolu, a Kyrgios se sada suočava s novom velikom preprekom izvan terena.