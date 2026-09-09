GARCIJIN POUČAK PLUS+

Nigerijac može biti adut uz Šegu i Livaju, a jedan podatak o Hajduku posebno je dojmljiv...

Piše Tomislav Gabelić,

Ključan zadatak svih u klubu bit će da neki kiks, poraz ili unutarnji nemir ne naruše stabilnost koju Garcijina momčad za sada ima i ljubomorno čuva