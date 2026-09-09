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Foto: HNK Hajduk
GARCIJIN POUČAK PLUS+

Nigerijac može biti adut uz Šegu i Livaju, a jedan podatak o Hajduku posebno je dojmljiv...

Piše Tomislav Gabelić,

Ključan zadatak svih u klubu bit će da neki kiks, poraz ili unutarnji nemir ne naruše stabilnost koju Garcijina momčad za sada ima i ljubomorno čuva

Minutaža i povjerenje mladim igračima daju sigurnost, sigurnost im podiže samopouzdanje, a samopouzdanje rezultira dobrim igrama, golovima, pobjedama... To je dobro poznata formula za uspjeh, ali formula koju nije uvijek lako implementirati, pogotovo ne u klubovima poput Hajduka, koji uvijek žive pod pritiskom jurnjave za rezultatom.

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