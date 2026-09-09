Nigerijac može biti adut uz Šegu i Livaju, a jedan podatak o Hajduku posebno je dojmljiv...
Ključan zadatak svih u klubu bit će da neki kiks, poraz ili unutarnji nemir ne naruše stabilnost koju Garcijina momčad za sada ima i ljubomorno čuva
Minutaža i povjerenje mladim igračima daju sigurnost, sigurnost im podiže samopouzdanje, a samopouzdanje rezultira dobrim igrama, golovima, pobjedama... To je dobro poznata formula za uspjeh, ali formula koju nije uvijek lako implementirati, pogotovo ne u klubovima poput Hajduka, koji uvijek žive pod pritiskom jurnjave za rezultatom.