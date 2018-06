Nigerijci su pali i na Wembleyu, pokazali su dva različita lica...

Nigerija je izgubila i drugu utakmicu u sklopu priprema za Svjetsko prvenstvo. Nakon što ih je pobijedio madridski Atletico (3-2), a u međuvremenu su remizirali s DR Kongom (1-1), poraz su upisali i kod Engleske.

Momci Gernota Rorha pali su na Wembleyu rezultatom 2-1. Golove su zabili Cahill u 7. i Kane u 39. za Englesku, a Iwobi je smanjio u 52. minuti. Pedantni Englezi izračunali su da je u prvih 39 minuta utakmice s Nigerijom njihova momčad zabila više golova nego u prethodne četiri prijateljske!

2 - England have scored as many goals in 39 minutes against Nigeria as they have in their previous four international friendlies. Roaring. — OptaJoe (@OptaJoe) June 2, 2018

Bila je to utakmica u kojoj su Nigerijci pokazali dva potpuno različita lica. Uplašeno, nepovezano, neorganizirano i zbunjeno u prvom poluvremenu te dosta goropadnije, konkretnije i opasnije u drugom. Koje je pravo lice protivnika Hrvatske na skorašnjem Svjetskom prvenstvu, ostavljamo hrvatskom izborniku Zlatku Daliću da prosudi

U prvom dijelu bila je to gotovo pa viktorija na gol ove afričke reprezentacije i najzaposleniji čovjek na terenu bio je njihov vratar Uzoho. Već u 6. minuti je bio primoran na prvu pravu intervenciju. Krajnjom je mukom obranio slobodni udarac Trippiera, ali je bio nemoćan nakon ubačaja iz kuta koji je uslijedio. Cahill je skočio nebu pod oblake i doslovno zakucao loptu u mrežu.

Opet je zaprijetila Engleska, u 11. minuti je Sterling opalio s vrha 16 metara, od bloka se odbilo u korner iz kojega je Engleska opet bila opasna. Young je uputio nešto između ubačaja i šuta, nigerijski čuvar mreže odbio u gužvu, ali na kraju su se Afrikanci obranili.

Nizale su se šanse kao na traci u uvodu utakmice. Sterling je nakon jedne odlične dubinske lopte pobjegao čuvaru, iskosa pokušao lobati vratara, ali lopta je prošla metar-dva od vratnice. Nikako Nigerija nije uspijevala povezati redove, ono po čemu su se najviše "istaknuli" u prvih 20-ak minuta bio je sudar Obija Mikela i Baloguna nakon kojeg je potonji vidio valjda sve zvijezde...

Nakon toga je momčad Gernota Rohra uspjela barem malo uspostaviti ravnotežu, ali i dalje je bila bezopasna prema naprijed. Englezi su pak mogli udvostručiti vodstvo u 28. minuti, Delle Ali je odlično proigrao Trippiera, ovaj poslao oštru prizemnu loptu koju je Lingaard pokušao skrenuti i prevariti vratara, ali Uzoho je uspio obraniti.

Novu je šansu Engleska imala u 38. minuti kad se Sterling sjurio prema šesnaestercu Nigerije nakon odličnog proigravanja Delle Alija, oslobodio se fino čuvara, opalio snažno, ali je otišlo tik iznad grede.

Ono što nije uspio Sterling, Harry Kane je samo minutu kasnije popravio. Englezi su osvojili jednu loptu u sredini, u nekoliko dodavanja došli pred suparnička vrata, a onda je Tottenhamov napadač jakim udarcem s vrha kaznenog prostora iznenadio Uzohua koji je svakako trebao bolje reagirati, ali umjesto obrane, lopta se od njega odbila u gol. Bio je to njegov osmi gol u zadnjih sedam nastupa za reprezentaciju, a u šest od tih osam je zabio barem jedan gol.

8 - Harry Kane has scored eight goals in his last seven appearances for England, scoring at least once in six of those matches. Finisher. — OptaJoe (@OptaJoe) June 2, 2018

Zanimljivo, Engleska u zadnje vrijeme ide na pogon Tottenhama. Čak 11 od posljednjih 15 golova Albiona su zabili ili asistirali igrači Spursa!

11 - 11 of @England's last 15 goals have been scored or assisted by @SpursOfficial players. Spursy. pic.twitter.com/prUV7aRkti — OptaJoe (@OptaJoe) June 2, 2018

Očito je nigerijski izbornik Rohr održao motivirajući govor u svlačionici jer su njegovi puleni odmah u 47. minuti smanjili prednost Engleske. Strijelac je bio Iwobi koji je u mrežu pospremio odbijanac nakon što je njegov suigrač Ighalo zatresao vratnicu. Bio je to prvi gol Nigerije u dvobojima s Engleskom, a ovo je bio treći međusobni susret.

1 - Alex Iwobi's goal is the first Nigeria have ever scored in an international match against England, in what is the third meeting between the two nations. Soaring. — OptaJoe (@OptaJoe) June 2, 2018

Nakon tog gola Nigerijci su poput osica navaljivali na engleski gol, pa se obrana Albiona spašavala u nekoliko navrata.

U 52. minuti Sterling je pokušao izboriti kazneni udarac, jedino je uspio zaraditi žuti karton. A mogla je Engleska opet otići na dva razlike nakon ubačaja iz kuta u 62. minuti, ali Dier je bio malo neprecizan, njegov je udarac glavom prošao vrlo blizu gola.

Do kraja utakmice još je jednu polušansu imao Sterling, ali je nije iskoristio. Nigerija je zagospodarila terenom po pitanju posjeda, ali bez nekakvih velikih prilika.

