Nije dugo bio na burzi: Radomir Đalović preuzima Maribor...

Radomir Đalović nije dugo bio bez posla. Na nekoliko dana se odmarao, a sada preuzima momčad iz susjedstva. Kako javlja slovenski portal Ekipa, Đalović će s klupe voditi Maribor. Klub još to nije potvrdio, ali većina slovenskih medija prenosi kako je posao završen.

Sredinom kolovoza Maribor je uručio otkaz Tugberku Tanrivermisu i od tada traže njegovog nasljednika. Privremeni trener bio je Radovan Karanović koji je vodio Maribor u dvije utakmice u kojima je s 5.1 pobijedio Radomlje te izgubio od Olimpije 1-0 u gostima. Slovenski mediji pišu kako nije zadovoljio upravu kluba te su brže bolje krenuli po trajno rješenje i na kraju se odlučili za bivšeg trenera Rijeke.

"Nije tajna da je Victor Sanchez bio prvi izbor za glavnog trenera slovenskog klupa koji je 16 puta bio prvak države. Međutim, bivši trener Olimpije, koja je prošle sezone osvojila državno prvenstvo sa Zmajevima, radije je prihvatio ponudu Rijeke. Sljedeća meta Maribora bio je Sanchezov prethodnik u Rijeci, Radomir Đalović", stoji u tekstu Ekipe, a dalje navode kako se crnogorski trener dosta premišljao, ali ipak prihvatio ponudu Maribora.

Đalović je s Rijekom osvojio duplu krunu prošle sezone te je dobio otkaz nakon nešto slabijeg početka nove sezone, ali mnogi navijači Rijeke nisu bili zadovoljni tom odlukom kluba. Uskoro se može očekivati i službena objava Maribora, javljaju Slovenci.