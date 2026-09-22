Bolja od Osječanke bila je Kineskinja 40. tenisačica svijeta Wang Xin koja je pobijedila s 6-1, 6-2
PORAZ NA STARTU
Nije išlo: Donna Vekić ispala u 1. kolu WTA turnira u Singapuru
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Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić (WTA-38.) završila je u utorak svoj nastup na teniskom WTA turniru u Singapuru u prvom kolu. Bolja od nje je nakon 87 minuta igre sa 6-1, 6-2 bila Kineskinja 40. tenisačica svijeta Wang Xin.
Kineskinji su za pobjedu bila dovoljna četiri breaka, po dva u svakom setu, dok Vekić nije oduzela ni jedan servis suparnici. Ovo je bio njihov četvrti međusobni ogled i druga pobjeda kineske tenisačice.
Vekić je jučer nastupila i u paru s grčkom tenisačicom Marijom Sakkari, no poražene su u prvom kolu od Japanke Miyu Kato i Australke Ellen Perez.
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