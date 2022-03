'Nije nas omela korona, neće ni Putinova agresija na Ukrajinu'

"Nije nas nas omela ni pandemija korona virusa pa neće ni Putinova agresija na Ukrajinu" kaže Mario Čaljkušić, čiji rukometni projekti i ove godine idu po unaprijed utvrđenom rasporedu, bez obzira što zbog rata neće moći doputovati ekipe iz Ukrajine i Rusije, sveukupno 580 rukometašica, rukometaša i članova njihovih timova.

- Unatoč svim problemima koje je prouzrokovala pandemija korona virusa, u prethodne dvije godine uspijevali smo projekte Svjetskog kupa rukometnih veterana i Kampa rukometnih golmana dovesti do željenih rezultata, zbog toga vjerujemo da ćemo uspjeti i ove godine, unatoč ratu i velikom gubitku stalnih gostiju. Najviše otkaza imamo iz Ukrajine, odakle nam dolazi veliki broj natjecatelja, a ove godine po prvi put su trebali sudjelovati i Rusi. Unatoč problemima idemo dalje i nadamo se rekordnim brojkama i ove godine.

A za one koji eventualno ne znaju, riječ je o Svjetskom kupu rukometnih veterana i nadaleko poznatom i vjerojatno najboljem kampu rukometnih vratara na svijetu, koji će ove godine doživjeti svoje 12. izdanje. Centar rukometa će i ove godine biti Omiš.

- Svjetski kup održat će se u standardnom terminu od 19. – 22. svibnja u sportskom centru Ribnjak, a dolazi nam 48 ekipa iz 27 zemalja svijeta. Uglavnom su to rukometne zemlje, a ratna zbivanja su spriječila dolazak ne samo Ukrajinaca i Rusa, nego i natjecatelja iz rukometno egzotičnih zemalja poput Indije, Pakistana, Libije...

- Zato nam ove godine po prvi put dolaze Grci, a tradicija turnira je da uz natjecatelje dolazi i veliki broj članova njihovih obitelji i navijača, kojih je gotovo podjednaki broj kao i natjecatelja, što je jako dobro za turističku promociju Omiša, Dalmacije i cijele Hrvatske. Imamo povratne informacije da se veliki broj naših natjecatelja i njihovih obitelji odlučuje ostati i nakon turnira na odmoru ili da se vraćaju u ljetnim mjesecima.

Ove godine natjecanja će se po prvi put odvijati u čak sedam kategorija, četiri muške 35+, 40+, 45+ i 50+ te tri ženske, 30+, 40+ i 45+, a svi gosti će biti smješteni u omiškim hotelima.

- U Omišu imamo idealne uvjete, od dvorana SC Ribnjak, do blizine vrhunskog smještaja i atraktivne prirode koja oduševi sve koji dođu. Natjecanje je dignuto na najvišu razinu, s posebnim programom otvaranja i zatvaranja, spektakularnim video programima koji se emitiraju na velikim LED ekranima, svake godine izrađujemo unikatne medalje, a ove godine naručili smo i posebne pehare koje će kreirati i izraditi mlada akademska kiparica Tina Jukić. Prve skide izgledaju doista impresivno, kao što uostalom i dolikuje Svjetskom kupu rukometnih veterana.

Nakon veterana u omišku dvoranu ulaze rukometni golmani, od 25. lipnja do 1. srpnja njih 128 radit će pod nadzorom 20-ak trenera, a oko 200 – tinjak članova njihovih obitelji odmarat će se na omiškoj rivijeri. To je već dugi niz godina uobičajeni, ali i optimalan broj sudionika koji omogućava da svi mogu kvalitetno raditi. Na kamp i ove godine dolaze brojni mladi golmani iz cijelog svijeta kako bi učili od najboljih.

- Svake godine neko veliko golmansko ime dolazilo je na kamp, lakše je nabrojati one koji nisu, nego one koji su sudjelovali u radu kampa, a ove godine dolaze nam najbolji od najboljih, aktualni europski prvak sa Švedskom te od iduće sezone član PSG - a Andreas Palicka te jedan od najboljih rukometnih vratara na svijetu Andreas Wolf, član poljskog Kielcea, koji je ujedno i najplaćeniji rukometaš na svijetu – otkriva nam Čaljkušić, a na pitanje tko to sve plaća, samo se smije:

- Svim trenerima i demonstratorima, pa tako i njima dvojici, organizacija plaća isključivo avionske karte i smještaj, sve ostalo je besplatno. Bez obzira na njihove karijere i status ponajboljih rukometnih vratara na svijetu, oni dolaze besplatno zbog toga što su prepoznali ovaj projekt i sa zadovoljstvom su se odazvali kako bi prenijeli svoja znanja na mlađe.

Upravo su najveća rukometna imena i učinila ovaj kamp najboljim kampom ovakve vrste na svijetu.

- Imena kao što su Mirko Alilović, Mirko Bašić, Vladimir Cupara, Kari Aalvik Grimsbo, Jelena Grubišić, Kasper Hvidt, Filip Ivić, Roland Mikler, Thierry Omeyer, Dejan Perić, Marin Šego... su bili ili jesu među top 10 najboljih vratara na svijetu, a tu su i treneri najvećih klubova i reprezentacija kao Haris Porobić, Vladimir Vujović, Miloš Čučković te mnogi drugi... Svi oni su svojim dolascima i radom digli ovaj kamp na najvišu moguću razinu.

Čaljkušić ističe kako uz sve napore ne bi bilo moguće održati ni Svjetski kup ni kamp rukometnih golmana bez podrške lokalne zajednice i sponzora.

- Situacija je takva da dugogodišnji generalni sponzor drži projekt na životu, no vjerujemo da će se, kad se ova situacija napokon smiri, povećani dolazak ekipa odraziti i na rezultate poslovanja. Ovo je dugogodišnji projekt kojeg su prepoznale velike hrvatske kompanije i stale iza njega.

Čaljkušić i njegova mala uigrana ekipa koja odrađuje najveći dio posla ne misle stati samo na ova dva projekta.

- Već smo prije dvije godine najavljivali organizaciju 'Skandi handball campa'. To je veliki rukometni projekt u suradnji s izbornikom Crne Gore Zoranom Roganovićem koji dugi niz godina radi u Švedskoj, i u sklopu tog projekta bi svake godine u Omiš dolazilo 2.000 mladih rukometašica i rukometaša iz Švedske. Projekt je zbog pandemije korona virusa stavljen na čekanje, no ako sve bude u redu, ponovno ćemo ga pokrenuti iduće godine. Također, u planu nam je organizacija velikih veteranskih natjecanja i u drugim sportovima već od iduće godine, ali o tome ćemo nekom drugom zgodom. U Omišu imamo idealne uvjete, naš uhodani tim zna kako takva natjecanja najbolje organizirati i nema razloga da ne idemo dalje i u tom smjeru – kaže nam prvi čovjek organizacije Mario Čaljkušić.

