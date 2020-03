Nije njemu loše: Ronaldinho igrao nogo-odbojku u zatvoru

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldinho (40) već se neko vrijeme nalazi u paragvajskom zatvoru, ali ako je zaključiti po slikama i videosnimkama, njemu tamo i nije toliko loše.

Nedavno je osvojio malonogometni turnir u zatvoru i dobio odojak od 16 kilograma, a ovaj put je svoje umijeće pokazao u nogo-odbojci. On je s prijateljem zaigrao protiv još jednog para i pokazao svoju magiju.

Ronaldinho je u karijeri osvojio SP, Ligu prvaka, Serie A, La Ligu. On je igrao nogomet na svoj način. Plesao je, uživao u igri i smijao se. Iako mu je to bio posao i način života, on je u svemu tome vidio zabavu. Nažalost, ta zabava pretočila se i u redovne noćne partyje, uz litre alkohola i cigareta, a tome nema mjesta u sportu. Bio je glavna faca Nikea, zaradio jako puno, ali uz raskalašeni život je to sve uspio potrošiti, bankrotirati, a onda i krivotvoriti dokumente zbog čega je završio u zatvoru.

Iako je lišen slobode, Brazilac se skoro na svim fotografijama smije i rado popriča s ostalim zatvorenicima, ali stvarnost baš i nije takva. Nelson Cuevas je bivši paragvajski nogometaš koji je s Ronaldinhom u jako dobrim odnosima. Posjetio ga je u zatvoru u Asuncionu prije nekoliko dana i priznao da legendarni nogometaš Barce više nije isti i da je s njegovog lica nestao onaj prepoznatljivi osmijeh.

Foto: Fiscalia Paraguay

- Ronaldinho nije dobro, nestao je osmijeh po kojem je prepoznatljiv. Nema one vibre kojom je isijavao, trenutno je na mjestu na kojem nije navikao biti. Nema nikakvog luksuza na koji je navikao - kaže Cuevas.

Žalosno je gledati nekada globalnu zvijezdu u ovakvoj situaciji. Zaradio je milijune u karijeri, ali što mu to vrijedi kada je ostao skoro bez svega. Ali najviše boli što je nestao taj prepoznatljivi osmijeh, nešto što mu je bilo zaštitni znak.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ronaldinho i njegov brat Roberto nalaze se iza rešetaka jer su ušli u Paragvaj s lažnom paragvajskom putovnicom prije nešto više od mjesec dana. Odvjetnik je tražio da ih se pusti da se brane sa slobode, ali odbili su ga zbog straha od bijega.