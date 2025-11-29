Nije odvozio tri utrke, ali i dalje osvojio prvenstvo. Francuz je na Bliskom istoku proslavio naslov

Sebastien Ogier je u WRC reliju u Saudijskoj Arabiji završio kao treći, do ovog relija vodeći Velšanin Elfyn Evans kao šesti. Evans, koji se nadao da će postati prvi britanski prvak od Richarda Burnsa 2001. započeo je reli s tri boda prednosti, uzeo je pet bonus bodova iz posljednje Power etape, ali Ogier je bio drugi i time postao nedostižan, pa je osvojio prvenstvo s četiri boda prednosti.

Osvrnuo se na proteklu utrku Evans i spomenuo problem s kojim se morao suočiti.

- Očito je to bila teška utrka i mislim da smo učinili što smo mogli u razumnoj mjeri. Puknuće gume u subotu ujutro nije pomoglo, ali to je poanta igre, svi su imali poneki problem.

Foto: Luca Barsali/IPA Sport / ipa-age

Sebastian Loeb je svojih devet naslova uzastopno osvojio između 2004. i 2012. s Citroënom, a Ogier je osvojio šest naslova u nizu od 2013. do 2018., a još dva dodao je 2020. i 2021. Naslove je osvajao s tri različita konstruktora - Volkswagenom, Fordom i Toyotom.

Najavio je namjeru da se povuče iz relija krajem 2021., ali je nastavio s povremenim natjecanjem i osvojio svoj posljednji naslov unatoč tome što nije bio na tri od 14 utrka, a pobijedio je u čak šest. Francuz će 17. prosinca napuniti 42 godine i sada je najstariji vozač koji je osvojio svjetsko prvenstvo. Prethodni najstariji bio je Finac Hannu Mikkola s 41 godinom i 183 dana 1983. godine.

Foto: Luca Barsali/IPA Sport / ipa-age

Reli je osvojio nekadašnji prvak Belgijanac Thierry Neuville s 54.7 sekundi prednosti ispred Francuza Adriena Fourmauxa.Toyotin dvostruki svjetski prvak Kalle Rovanpera, koji je i matematički još uvijek bio u borbi za naslov na početku događaja, završio je kao sedmi.

Finac sada napušta reli kako bi započeo novu karijeru u utrkama jednosjeda, s pogledom usmjerenim na moguću budućnost u Formuli 1. Saudijska Arabija debitirala je u kalendaru svjetskog prvenstva kao prva WRC utrka održana na Bliskom istoku od Jordana 2011. godine.