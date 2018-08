Nije postao svjetski prvak radi ozljede, a dok ne igra - peca

Inter Zaprešić na svom je stadionu remizirao s Hajdukom (2-2), a posebno zapaženu ulogu na terenu imao je napadač Zaprešićana Komnen Andrić koji je zabio prvi gol na utakmici.

Andrić je u Inter došao još prošle sezone iz portugalskog Belenensesa, ali kao posuđen igrač te je svojim igrama zadovoljio čelnike Zaprešićkog kluba koji su na kraju sezone njegov ugovor i otkupili.

Andrić je visok 189 cm, a svoju karijeru započeo je u Borcu iz Čačka koji je u to vrijeme igrao u srpskoj Superligi, no tamo se nije dugo zadržao jer mu je bilo teško bez roditelja.

Nakon Borca otišao je u Kragujevac koji mu se nalazio puno bliže kući, a tamo je igrao za kadete Radničkog za koje je zabijao 15 do 16 golova po sezoni.

Zahvaljujući sjajnim igrama za kadete Radničkog, Andrić je ubrzo prebačen u prvu momčad za koju je sa 17 godina upisao debi te tako postao najmlađi igrač koji je igrao za taj klub.

Nakon što je Radnički ispao iz Prve lige, dobio je ponudu OFK Beograda i prešao je na Karaburmu. Tamo se zadržao sve do 2016. godine kada odlazi u portugalski Belenenses, odakle je prvo posuđen Žalgirisu, a potom i zaprešićkom Interu u koji je došao zahvaljujući Iliji Nestorovskom.

- Možda bih u Portugalu ostao do danas da nakon nekoliko kola nije otišao trener koji me doveo. Novi trener odmah me se odrekao i nisam bio u njegovim kombinacijama pa sam odlučio otići na posudbu u Žalgiris. Ondje sam imao peh jer sam se ozlijedio uoči početka prvenstva i tri mjeseca bio sam izvan travnjaka. Kad sam se vratio, već mi je istekla posudba pa sam ponovo otišao u Portugal. U dogovoru s menadžerom, pristao sam doći u Inter. Jasno da sam se raspitao kakav je klub iz Zaprešića i svi su mi rekli same pohvale. I trener mi se sviđa, a najviše sam došao zbog Ilije Nestorovskog koji je odavde kao najbolji strijelac HNL-a otišao u Italiju - rekao je Komnen za Večernji.hr.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osim za navedene klubove, Komnen je također igrao i za srpsku reprezentaciju do 21 godine, ali na njegovu nesreću zbog ozljede je propustio Svjetsko juniorsko prvenstvo 2015. u Novom Zelandu gdje su njegovi reprezentativni suigrači postali svjetski prvaci.

- Najviše mi je žao što sam zbog ozljede skočnog zgloba morao propustiti Svjetsko juniorsko prvenstvo 2015. u Novom Zelandu, gdje smo osvojili prvo mjesto - istaknuo je Komnen.

U Interu se odlično snašao o čemu svjedoči i njegova statistika. U 23 odigrane utakmice srpski je napadač zabio 11 golova te je pet puta asistirao za suigrače.

- U Interu mi je odlično. Sve je super, igrači su me odlično prihvatili, a i trener je zadovoljan sa mnom.

Osim nogometa, Komnen se bavi još jednim sportom, koji mu služi za opuštanje nakon nogometnih utakmica, a to je - pecanje.

- Obožavam ribolov. Kao mali, pecao sam s tatom na rijeci Ibar, a znam preko ljeta otići u ribolov u Crnu Goru. Sve što ulovim pustim ponovo u vodu. Štap za pecanje uvijek nosim sa sobom, a prvi slobodni vikend otići ću pecati na jezero Orešje - rekao je Andrić koji ima i dva psa, švicarske bijele ovčare.