Dinamov glavni cilj za ovu sezonu bio je plasman u Europsku ligu, no bilo je jasno da klub s Maksimira ima puno veće ambicije, a to je Liga prvaka.

Krenulo je dobro, padali su redom Valur, Omonia i Legia. I baš kada se činilo kako je hrvatski klub dobio najboljeg mogućeg protivnika za ulazak u grupnu fazu Lige prvaka, 'modri' brod se nasukao u Tiraspolu. Bez ispaljenog metka.

Šerif je u utorak u prvom susretu play-offa pobijedio Dinamo 3-0 i došao na koračić od prvog plasmana u najelitnije europsko klupsko natjecanje. Naravno, ništa još nije gotovo, hrvatski prvak i dalje ima šanse, ali obzirom na beskrvnu, blijedu i katastrofalnu predstavu u Moldaviji, te šanse svedene su na minimum.

Dinamo bi tako, ako se ne dogodi neko čudo u uzvratu, mogao ostati bez sedmog plasmana u Ligu prvaka te onog što će još više dotući klub iz Maksimirske 128. A to je 24 milijuna eura.

No, nema plakanja, pozitivno je to što bi 'modri' svoju priču nastavili u Europskoj ligi i opet bi bili favoriti za najveće domete. Uz to, dobra je vijest što bi Dinamo bio i nositelj u ždrijebu. Dakle, ukoliko hrvatski prvak ne uspije preokrenuti 0-3 protiv Šerifa, bit će u prvom potu na ždrijebu skupine EL, izračunao je Tomislav Globan, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Od ove sezone je u Europskoj ligi osam skupina s 32 kluba, a poznato je na koga bi 'modri' mogli ukoliko ne prođu Šerif.

Također, ukoliko osvoje treće mjesto u skupini EL, onda sele u Konferencijsku ligu. Što i dalje jamči proljeće u Europi.

Uostalom, to ne bi bilo nimalo loše obzirom na Dinamove uspjehe u Europskoj ligi. Naravno, natjecanje nekoliko razina ispod Lige prvaka, ali nije za baciti. U posljednje tri sezone čak su dvaput prošli skupine, jednom došli do osmine finala, a prošle sezone do četvrtfinala. U eliminacijsku fazu Lige prvaka nisu nikada prošli.

Dinamo je prošle sezone senzacionalno došao do četvrtfinala Europske lige. U konačnici je europsku sezonu završio porazom od Villarreala, ali i financijskom injekcijom od 13 milijuna eura. Ogroman novac za hrvatske prilike i iznos koji znači da 'modri' nisu prisilni prodavati, ali to je zapravo sića kada uspoređujemo s Ligom prvaka.

Dinamo bi samo za ulazak u grupnu fazu dobio čak 15 milijuna eura, što je čak za dva milijuna više od onoga što je zaradio prošle sezone. Uz to, na račun bi sjelo dodatnih devet milijuna eura za koeficijent, a gdje je još potencijalna zarada od bodova u skupini...

Europska liga u lijepom je sjećanju navijača Dinama, ali ipak Liga prvaka... Nastup na najvećoj europskoj pozornici ipak je nešto posebno i to baš ništa ne može zamijeniti. 'Modre' šanse za takvo nešto su jako male, ali dok god postoje, treba se boriti. Makar za to trebalo i čudo u uzvratu protiv Šerifa.