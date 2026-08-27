Nije uspio kao starter, ali je kao rezervist. I Livaja je napokon dočekao Europu s Hajdukom

Jedan od nekoliko kapetana Hajduka Marko Livaja (33) ove je sezone europski put s momčadi krojio iz sporedne uloge. Kapetan 'bilih' je samo jednom bio u početnoj postavi ovosezonskih europskih kvalifikacija. Protiv Žiline u oba susreta ulazio je s klupe, a isti je slučaj bio i protiv Pafosa u obje utakmice. U trećem pretkolu Konferencijske lige protiv Žalgirisa u Vilniusu ušao je u 67., dok je u Splitu igrao otpočetka i izašao u 68. minuti. Protiv Rakowa je obje utakmice ulazio s klupe i sveukupno odigrao 44 minute.

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Hajduk je nakon ispadanja od Pafosa nastavio europski put u kvalifikacijama Konferencijske lige, a Livaja je i protiv Rakówa ostao pričuva. U prvom susretu na Poljudu ušao je u 76. minuti umjesto Michelea Šege te je u završnici imao priliku za pogodak, no njegov udarac s ruba kaznenog prostora obranio je vratar Rakówa. Hajduk je tada ispustio vodstvo i odigrao 2-2.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

U uzvratu u Częstochowi Garcia je ponovno krenuo bez svog kapetana. Livaja je ušao u nastavku utakmice, a potom je sudjelovao u produžecima. Hajduk je na kraju slavio 3-2 i nakon ukupnih 5-4 izborio ligašku fazu Konferencijske lige, prvi put nakon 16 godina nastup u glavnoj fazi nekog europskog natjecanja. Livaja je imao dvije dobre prilike, ali oba puta nije pogodio okvir gola.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Hajduk je svoj europski cilj ostvario bez Livaje u početnoj postavi, ali s njim u ulozi pričuve. Nakon turbulentne predsezone u kojoj je bio blizu odlaska iz kluba zbog svađe s Garcijom i upravom, pao je u drugi plan. Šego je zauzeo njegovo mjesto u početnoj postavi i u dosadašnje četiri utakmice u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu zabio je pet golova na četiri susreta.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Legenda Hajduka je odigrala u sezoni 12 utakmica i zabila tri gola. Na terenu je proveo tek 413 minuta što pokazuje da je kod Garcije u drugome planu. Kako god, golove u povijesnoj pobjedi Hajduka proslavio je kao da ih je sam zabio i njegova privrženost Hajduku je neupitna.