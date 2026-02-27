Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVATSKA - NJEMAČKA (20 SATI)

Nijemci, dobro došli u grotlo Draženova doma. Je li vrijeme da šokiramo košarkaški svijet?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: FIBA

Vjerujem da možemo igrati sa svima, rekao je hrvatski izbornik Tomislav Mijatović uoči 3. kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv svjetskog i europskog prvaka Njemačke

Rasprodani Draženov dom desetak dana uoči utakmice protiv Njemačke dovoljno govori o tome koliko hrvatski narod žudi za našom košarkaškom reprezentacijom. Daleko od slavnih dana, godinama stropoštana na dno, čak dvaput je u posljednje tri godine morala igrati pretkvalifikacije, ali ljubav prema košarci nikada nije nestala, makar su slabiji interes i prazne tribine sugerirale drugačije. No, trebala je samo jedna iskra, jedan trenutak, koji će probuditi davno izgubljeni žar i optimizam. 

Pokretanje videa...

Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan 00:55
Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan | Video: 24sata/pixsell

U blagoj euforiji, nakon sjajnog otvaranja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo pobjedama protiv Cipra i Izraela, hrvatska košarkaška reprezentacija večeras od 20 sati u Draženovu domu čeka Njemačku, europskog i svjetskog prvaka. Iako će gosti igrati bez čak osmorice koji su prošlog ljeta osvojili europsko zlato, dostupni su tek Oscar da Silva, Justus Hollatz, Leon Kratzer i Johannes Thiemann, jako dugo naši košarkaši nisu pobijedili protivnika ovakvog renomea. I dalje je to za naše pojmove itekako moćna reprezentacija, prepuna igrača euroligaškog životopisa.  Nijemci će biti lakmus papir za izbornika Tomislava Mijatovića i pokazatelj koliki su limiti naše reprezentacije. A on vjeruje da su vrlo visoki.

Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar
Osijek: Kvalifikacije za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Cipar | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Naši nam igrači daju vjeru da se možemo nadati lijepim stvarima. Kao što sam već i ranije naglašavao, vjerujem da možemo igrati sa svima. U Zagrebu očekujemo sjajnu atmosferu, kao i da će nam publika postati dodatna krila u ovako važnoj utakmici. Utakmica protiv svjetskog i europskog prvaka budi u nama dodatan motiv i obavezu. 

Izgubili ili pobijedili, Mijatović je uspio ono što mnogi prethodnici nisu prije njega. Vratio je vjeru u hrvatsku košarku i pokazao da ima potencijala za vratiti se na pravi put. Teško je vjerovati da će to biti put prožet medaljama, kao u slavnim danima, ali za početak je dovoljno plasirati se na veliko natjecanje, gdje nas nije bilo do 2022. godine. Izbornik je došao u škakljivoj situaciji prošlog ljeta, u trenucima kada su mnogi digli ruke od reprezentacije, koja je prošle godine prvi put propustila Europsko prvenstvo i opet je morala igrati pretkvalifikacije. 

Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska
Pirej: Kvalifikacijski košarkaški turnir za Olimpijske igre u Parizu, Slovenija - Hrvatska | Foto: Klodian Lato/EUROKINISSI/PIXSELL

No, dok su mnogi uživali u ljetnim radostima, on se zatvorio u opatijsku dvoranu i stvarao reprezentaciju za budućnost. Veliki radnik i još veći košarkaški znalac, bogatim iskustvom iz turskog Efesa, radio je na taktici i implementaciji svojih košarkaških postulata, no prije svega, trebalo je podignuti atmosferu, povezati igrače te vratiti zajedništvo i kult reprezentacije. Obrise onoga što on želi vidjeli smo prošle godine, u pretkvalifikacijama za SP, koje smo završili na prvom mjestu, bez poraza, a onda i na otvaranju kvalifikacija za SP. Stvorio je bazu igrača na koje računa, miks mladosti i iskustva, a svatko zna svoju ulogu i zadaću. Iskočio je supertalentirani Michael Ružić (19), nametnuo se David Škara, Luka Božić konačno radi ono što je nekada u Zadru, a Jaleen Smith donosi dodatnu dimenziju u obrani i napadu. 

Mario Hezonja pokazao je da je sazrio i u liderskom smislu te je preuzeo na sebe odgovornost. On je alfa i omega naše reprezentacije, no i dalje je upitno hoće li nastupiti protiv Njemačke, što bi bio veliki udarac za nas. Real je jučer igrao euroligašku utakmicu protiv Bayerna i pitanje je hoće li Hezonja stići na vrijeme. No, pozitivno je što se reprezentaciji priključio kapetan Dario Šarić. 

Foto: FIBA Basketball

Nakon što je u nekoliko dana prošao Sacramento, Chicago i Detroit, izgledno je kako je njegova NBA priča završila i da će se uskoro vratiti u Euroligu. Ove sezone odigrao je pet utakmica i pitanje je u kakvoj je formi, no jasno je da će i samo njegova pojava na parketu biti veliko pojačanje za nas. Kao vezivno tkivo i netko tko čini suigrače boljima, ali širi strahopoštovanje među protivnike pa i suce, koji će ga sigurno gledati drugačije. 

No, prije svega, sve će ovisiti o tome kako će se naši reprezentativci postaviti na terenu. Hoće li pokazati stav, gard, glad i želju da se vrate tamo gdje pripadaju. Bit će ovo utakmica istine, ona koja će pokazati koliko zapravo možemo...

