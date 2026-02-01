Nijemci nahvalili Vuškovića: 'Luka se ponovno nametnuo'

Luka Vušković (18) oduševio je nogometnu Njemačku igrama u Bundesligi ove sezone, a golom protiv Bayerna donio je bod HSV-u protiv Bayerna (2-2). Njemački mediji pohvalili su Hrvata.

Primjerice, Hamburger Morgenpost spominje izjavu golmana HSV-ovog golmana Daniela Heuera Fernandesa da se "ne može izdvojiti pojedinac" i kontrira joj. "Ipak, jedan se opet nametnuo, i to je, kao i već toliko puta, bio Luka Vušković", pišu Nijemci.

Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Službena stranica Bundeslige istaknula je Vuškovića i navodi da je "blistao" i bio igrač utakmice.

Legenda Bayerna Lothar Matthäus također je pohvalio Vuškovića.

- To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina. On može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa - rekao je bivši igrač s 410 nastupa za Bayern nakon utakmice.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Podsjetimo, Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u, a interes za njegovo dovođenje iskazali su Barcelona i Bayern, između ostalih.