NAKON BAYERNA

Nijemci nahvalili Vuškovića: 'Luka se ponovno nametnuo'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Podsjetimo, Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u, a interes za njegovo dovođenje iskazali su Barcelona i Bayern, između ostalih

Admiral

Luka Vušković (18) oduševio je nogometnu Njemačku igrama u Bundesligi ove sezone, a golom protiv Bayerna donio je bod HSV-u protiv Bayerna (2-2). Njemački mediji pohvalili su Hrvata. 

Primjerice, Hamburger Morgenpost spominje izjavu golmana HSV-ovog golmana Daniela Heuera Fernandesa da se "ne može izdvojiti pojedinac" i kontrira joj. "Ipak, jedan se opet nametnuo, i to je, kao i već toliko puta, bio Luka Vušković", pišu Nijemci. 

Bundesliga - St. Pauli v Hamburger SV
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Službena stranica Bundeslige istaknula je Vuškovića i navodi da je "blistao" i bio igrač utakmice. 

Legenda Bayerna Lothar Matthäus također je pohvalio Vuškovića. 

- To što on vidi s 18 ja nisam vidio ni s 30 godina. On može organizirati igru i voditi obranu. Takvo što se rijetko viđa - rekao je bivši igrač s 410 nastupa za Bayern nakon utakmice. 

Bundesliga - Hamburg SV v Borussia Dortmund
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Podsjetimo, Vušković je igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u, a interes za njegovo dovođenje iskazali su Barcelona i Bayern, između ostalih. 

OSTALO

