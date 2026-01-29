Nijemci: Od svih baš on. Hrvati su nam pakleno težak zadatak

U polufinalu Europskog rukometnog prvenstva Hrvatska će odmjeriti snage s Njemačkom (petak, 17.45, RTL). Viceprvaci Europe iz 2020. godine bili su posljednji test za njemačku reprezentaciju uoči turnira, a na klupi imaju trenera koji je ispisao povijest njemačkog rukometa. Njemačka je osigurala mjesto u polufinalu nakon impresivne pobjede 38-34 nad braniteljima naslova Francuzima u odlučujućoj utakmici glavne runde, dok je Hrvatska prolaz potvrdila pobjedom 27-25 protiv Mađarske.

Stari poznanik na suprotnoj strani

Gotovo točno deset godina prošlo je otkako je Njemačka posljednji put osvojila europsku krunu. Genij koji je stajao iza tog senzacionalnog trijumfa bio je Islanđanin Dagur Sigurdsson. Upravo će on u petak biti protivnik Njemačke i čovjek je kojega posebno apostrofira ugledni njemački sportski medij Kicker.

Sigurdsson, koji je vodio takozvane "zločeste dečke" do zlata 2016., preuzeo je klupu Hrvatske 2024. i već ih odveo do srebra na Svjetskom prvenstvu 2025. godine, čime je dokazao da je momčad vratio u sam svjetski vrh. Zanimljivo, čak tri od četiri reprezentacije u polufinalu vode islandski stručnjaci. Uz Sigurdssona na klupi Hrvatske, tu je i Alfred Gislason koji vodi Njemačku te Snorri Steinn Guðjónsson na čelu Islanda.

Generalka koja se ne računa

Ironično, Hrvatska je bila posljednji protivnik Njemačke uoči samog prvenstva. Odigrane su dvije pripremne utakmice u kojima je Njemačka slavila. Prvo u Zagrebu 8. siječnja rezultatom 32-29, a tri dana kasnije i u Hannoveru 33-27. No njemački kapetan Johannes Golla upozorava da ti rezultati u polufinalu ne znače ništa.

​- To se ne može usporediti s prijateljskim utakmicama, bit će to pakleno težak zadatak.

Golla dodaje kako je dobro što su "srušili hrvatsko prokletstvo" jer se posljednjih godina nisu dobro snalazili protiv Hrvatske (u natjecateljskoj utakmici Hrvatska nije izgubila zadnja četiri dvoboja, posljednji put još 2019.) i uvjeren je da će Hrvatska u polufinalu "dodati još mnogo postotnih poena".

Hrvatski put do polufinala

Put Hrvatske bio je sve samo ne lagan. U glavnu su rundu ušli s nula bodova, no momčad Dagura Sigurdssona pokazala je nevjerojatan karakter. Nanizali su četiri pobjede protiv Islanda (30-29), Švicarske (28-24), Slovenije (29-25) i na kraju Mađarske (27-25) te kao prvoplasirani u skupini osigurali polufinale. S druge strane, Nijemci su se također morali namučiti, a ključni su bili sjajni golman Andreas Wolff te Juri Knorr, koji je Francuzima zabio deset golova.