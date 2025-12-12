Obavijesti

SPLITSKI PONOS

Nijemci: 'Poljud je legendaran stadion, ali žudi za obnovom'

Piše Issa Kralj,
Nijemci: 'Poljud je legendaran stadion, ali žudi za obnovom'
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Na popisu od deset stadiona našao se i splitski stadion izgrađen 1979. godine za potrebe Mediteranskih igri. Podsjetimo, Poljud uskoro ide u renovaciju koja bi trebala biti u nekoliko faza

Sportsrender, stranica koja se bavi informiranjem o stadionima, objavila je članak pod nazivom "10 legendarnih stadiona koje bi trebalo potpuno obnoviti - zastarjeli domovi velikih klubova" među kojima je naveden i splitski Poljud

"Neki od najpovjesnijih nogometnih klubova na svijetu još uvijek igraju na stadionima koji više ne odgovaraju njihovoj veličini, ambicijama ili globalnom identitetu. Ti su stadioni legendarni, čak i sveti, ali ih je vrijeme sustiglo. Njihove su konstrukcije zastarjele, sadržaji zaostaju za suvremenim standardima, a mnoge je nemoguće proširiti bez velikih inženjerskih pothvata" - piše u članku. 

Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo
Split: Split: Navijači na Poljudu prate utakmicu Hajduk - Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Na popisu od deset stadiona našao se i splitski stadion izgrađen 1979. godine za potrebe Mediteranskih igri, a Nijemci su ga svrstali na deveto mjesto.

"Poznat po svom kultnom krovu u obliku školjke, Poljud je impresivan, ali funkcionalno zaostaje za modernim standardima. Infrastruktura, hodnici i popratni sadržaji su dotrajali.

Zašto mu je potrebna potpuna rekonstrukcija: Arhitektonski je prekrasan, ali konstrukcijski zastario. Nova, suvremena verzija mogla bi sačuvati njegov identitet i istodobno riješiti dugoročne probleme" piše njemački portal. 

Popis svih stadiona

1. San Siro (Italija)
2. Old Trafford (Engleska)
3. Stamford Bridge (Engleska)
4. Estadio Olímpico Universitario (Meksiko)
5. Sukru Saracoglu Stadium (Turska)
6. Jan Breydel Stadion (Belgija)
7. Park prinčeva (Francuska)
8. Estádio Urbano Caldeira (Brazil)
9. Poljud (Hrvatska)
10. Estadio Pedro Bidegain (Argentina)

Podsjetimo, Poljud uskoro ide u renovaciju koja bi trebala biti u nekoliko faza. Prvo bi se trebala obnoviti jugozapadna tribina i dio zapadne prema jugu. Onda u drugoj fazi slijedi obnova jugoistoka, a obnavljat će se i kompletna betonska konstrukcija. Za vrijeme renovacije, Hajduk će nesmetano igrati na stadionu. 

