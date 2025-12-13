Obavijesti

Sport

Komentari 0
FINALE SP-A

Njemice protiv Norveške imaju priliku za zlato nakon 32 godine

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Njemice protiv Norveške imaju priliku za zlato nakon 32 godine
Foto: Piroschka Van De Wouw

U finalu Svjetskog prvenstva za rukometašice igrat će Njemačka i Norveška. Njemice su slavile protiv aktualnih prvakinja Francuskinja, a Norveška je pobijedila Nizozemsku. Finale se igra u nedjelju u 17.30 sati

U petak su odigrani polufinalni susreti Svjetskog prvenstva za rukometašice. Njemačka je pobijedila aktualne svjetske prvakinje Francuskinje 29-23 i to im je prvo finale SP-a još od 1993. kad su bile na svjetskom tronu. Igračica utakmice bila je Antje Döll koja je s lijevog krila zabila devet golova iz deset pokušaja. Emily Vogel i Viola Leuchter bile su uz bok Döll s pet golova. Najefikasnija kod Francuskinja bila je kružna napadačica i igračica Metza Sarah Bouktit s pet golova iz šest pokušaja.

2025 IHF World Women's Handball Championship - Semi Final - France v Germany
Foto: Piroschka Van De Wouw

U drugom polufinalu Norveška je očekivano i s lakoćom pobijedila domaćina Nizozemsku 35-25. Prvo ime utakmice bila je najbolja rukometašica svijeta Henny Ella Reistad s 10 golova, a kod Nizozemkinja je najefikasnija bila Estevana Polman sa šest pogodaka. Norvežanke su aktualne olimpijske i europske prvakinje te svjetske doprvakinje. Ovo finale bit će im prilika da uzmu peto Svjetsko prvenstvo. 

2025 IHF World Women's Handball Championship - Quarter Final - Norway v Montenegro
Foto: Leon Kuegeler

Finale između Njemačke i Norveške je u nedjelju od 17.30 sati, a utakmica za treće mjesto koju igraju Francuska i Nizozemska je na rasporedu u 14.30 sati. Obje utakmice igraju se u Rotterdamu u dvorani Ahoy.

Hrvatska reprezentacija ispala je u preliminarnoj rundi i naknadno osvojila President Cup koji se igrao između osam zadnjih ekipa u svojim skupinama. S osvajanjem Kupa izabranice Ivice Obrvana pozicionirane su na 25. mjesto SP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025