Njemice protiv Norveške imaju priliku za zlato nakon 32 godine

U petak su odigrani polufinalni susreti Svjetskog prvenstva za rukometašice. Njemačka je pobijedila aktualne svjetske prvakinje Francuskinje 29-23 i to im je prvo finale SP-a još od 1993. kad su bile na svjetskom tronu. Igračica utakmice bila je Antje Döll koja je s lijevog krila zabila devet golova iz deset pokušaja. Emily Vogel i Viola Leuchter bile su uz bok Döll s pet golova. Najefikasnija kod Francuskinja bila je kružna napadačica i igračica Metza Sarah Bouktit s pet golova iz šest pokušaja.

Foto: Piroschka Van De Wouw

U drugom polufinalu Norveška je očekivano i s lakoćom pobijedila domaćina Nizozemsku 35-25. Prvo ime utakmice bila je najbolja rukometašica svijeta Henny Ella Reistad s 10 golova, a kod Nizozemkinja je najefikasnija bila Estevana Polman sa šest pogodaka. Norvežanke su aktualne olimpijske i europske prvakinje te svjetske doprvakinje. Ovo finale bit će im prilika da uzmu peto Svjetsko prvenstvo.

Foto: Leon Kuegeler

Finale između Njemačke i Norveške je u nedjelju od 17.30 sati, a utakmica za treće mjesto koju igraju Francuska i Nizozemska je na rasporedu u 14.30 sati. Obje utakmice igraju se u Rotterdamu u dvorani Ahoy.

Hrvatska reprezentacija ispala je u preliminarnoj rundi i naknadno osvojila President Cup koji se igrao između osam zadnjih ekipa u svojim skupinama. S osvajanjem Kupa izabranice Ivice Obrvana pozicionirane su na 25. mjesto SP-a.