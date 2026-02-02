Nikad bliže šišanju! United je dobio treću nizu, ludi navijač se javio: 'Planirat ću novu frizuru'

Manchester United je u nedjelju na Old Traffordu svladao Fulham 3-2 u dramatičnoj utakmici i tako pod vodstvom privremenog trenera Michaela Carricka stigao do treće uzastopne pobjede. Ovaj niz ne veseli samo navijače zbog borbe za Ligu prvaka, već i jednog od njih koji je sada na samo dva koraka od dugo očekivanog šišanja.

Pokretanje videa... 03:53 Neredi navijača Manchester Uniteda | Video: 24sata/pixsell

United je izgledao kao da sigurno plovi prema pobjedi nakon što je poveo 2-0 golovima Brazilaca Casemira i Matheusa Cunhe. Ipak, gosti su se vratili u nevjerojatnoj završnici. Prvo je Raul Jimenez smanjio iz penala u 85. minuti, da bi u prvoj minuti sudačke nadoknade Kevin fantastičnim golom s ruba šesnaesterca šokirao Old Trafford za 2-2.

Ipak, kad su svi mislili da je gotovo, ukazao se Benjamin Šeško. Slovenac, koji je ranije pogodio stativu, u četvrtoj minuti nadoknade primio je loptu Brune Fernandesa, okrenuo se i sjajno pogodio za veliko slavlje i treću pobjedu u nizu, čime je Carrick izjednačio najduži pobjednički niz kluba još od listopada 2025.

Dvije pobjede do šišanja

Ovom rezultatu vjerojatno se najviše obradovao viralni navijač Frank Ilett, poznatiji kao "The United Strand", koji se u listopadu 2024. zarekao da se neće ošišati dok klub ne spoji pet pobjeda u nizu. Njegova kosa u međuvremenu je nadživjela dvojicu trenera, no čini se da se odlazak frizeru napokon bliži.

​- Kakva napeta završnica, ali tri pobjede zaredom, Carrickball se nastavlja. Kakav niz, Carrick ima sve jače argumente da postane stalni trener. Ne radi se samo o rezultatima, već i o igri. Izgledamo življe, puni ideja i karaktera - objavio je na Instagramu.

​- Tri pobjede su tu, još dvije do kraja, bolje da počnem planirati frizuru - dodao je samouvjereno.

Cijelu situaciju s velikim zanimanjem prati i svjetski prvak u pikadu te veliki navijač Uniteda, Luke Littler. Mlada zvijezda otvoreno podržava ostanak Carricka na klupi.

​- Mislim da bi ga trebali zadržati ako osigura Ligu prvaka. Način na koji igramo, pobijedili smo dvije velike momčadi. Ako sada pobijedi i Fulham, imat ćemo pet pobjeda u nizu i onaj jadničak se napokon može ošišati - rekao je Littler uoči utakmice.

Unitedu sada slijede dvoboji s Tottenhamom kod kuće (subota) te gostovanje kod West Hama (10. veljače). Dvije pobjede dijele ih od cilja, a Franka Iletta od škare.