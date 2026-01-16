Nikad iskreniji Brady okrznuo Gisele: Zbog problema u obitelji odllučio sam završiti karijeru

Tom Brady, kultni quarterback čija je karijera trajala 23 sezone, otkrio je da su osobni izazovi odigrali ključnu ulogu u njegovoj odluci da se povuče iz NFL-a. Gostujući u emisiji "The Herd with Colin Cowherd", Brady je natuknuo da su bračne poteškoće s bivšom suprugom Gisele Bündchen utjecale na njegovu odluku da se oprosti od sporta. Na pitanje voditelja što ga je nagnalo da zaključi karijeru iako je i dalje bio fizički spreman, Brady se iskreno osvrnuo na svoju posljednju sezonu u Tampa Bay Buccaneersima.

​- Moja posljednja sezona bila je teška. Prolazio sam kroz puno toga, imao sam puno obiteljskih problema. Znate, to mi je jednostavno oduzelo puno snage u smislu moje sposobnosti da nastavim igrati. Imao sam karijeru dugu 23 godine, tako da nisam osjećao da nešto propuštam odlaskom u mirovinu - priznao je Brady.

Uživao je više u treninzima nego u pobjedama

Njegove riječi jasno pokazuju da neviđeni pritisci postoje čak i nakon desetljeća uspjeha te da su privatni problemi imali velik utjecaj na njegovu karijeru. Iako je njegova ljubav prema sportu ostala snažna, emocionalni i fizički zahtjevi igre s vremenom su se promijenili.

Brady je objasnio kako se njegova percepcija sporta mijenjala s godinama. Pobjede, koje su nekad bile vrhunac zadovoljstva, postale su više olakšanje nego čista radost, dok je proces pripreme dobio na važnosti.

​- Kako sam stario, gotovo sam više uživao u treninzima nego u igranju utakmica. Jer igranje, pobjeda je bila olakšanje. Nikad nije zadovoljavajuće, čak ni za mene. Znate, ponekad pobijedite, ali ne na način na koji biste očekivali - pojasnio je.

Foto: O'Connor

Karijera kao maraton

Kako bi dočarao dugovječnost i težinu svoje karijere, slavni quarterback usporedio ju je s trčanjem maratona, naglašavajući da su najizazovniji dijelovi oni u sredini, a ne uzbudljivi početak ili kraj.

​- Svi vole trčati prve četiri milje maratona (oko 6,5 kilometara, op.a.) i posljednje dvije. Teških je onih srednjih 20 milja (32 km, op.a.) - rekao je Brady.

Tijekom karijere, Brady je postigao povijesne rezultate, osvojio više naslova Super Bowla i zaradio nebrojena priznanja. Ipak, njegova razmišljanja pokazuju da uspjeh na terenu često dolazi uz osobnu cijenu.