Nikad zaboravljeni div: Šest je godina od smrti Ivana Turine

Prošlo je točno šest godina otkako nas je napustio Ivan Turina. Nesretnog 2. svibnja 2013. godine stigla je vijest da je sjajni golman, još bolji čovjek preminuo u snu u 33. godini od zatajenja srca u svom stanu u Stockholmu.

Svake godine od tada 2. svibnja u Zagreb stižu navijači njegovog posljednjeg kluba, AIK-a. Tako je i ove godine. Šveđani su doputovali u Zagreb, a u Turininoj će Dubravi za vikend sudjelovati u otkrivanju posebnog murala.

Godine prolaze, ali uspomenu na Turinu ne blijede. Navijači AIK-a su najzaslužniji za čuvanje uspomene na njega. Na svakoj utakmici u 27. minuti igre kreće pjesma i skandiranje Ivanu u čast, a na tribinama je uvijek transparent posvećen hrvatskom golmanu.

AIK je bio Turinin osmi klub u karijeri. U znak sjećanja švedski će klub u četvrtak postaviti spomen ploču u svojim prostorijama.

Sex år av saknad 🖤💛 Till minne av Ivan Turina kommer under torsdagen en minnesplats att upprättas vid AIK Fotbolls träningsanläggning Karlberg, dit alla är välkomna. pic.twitter.com/KFOO5weDUj

Debitirao je za "modre" u Londonu protiv Fulhama 22. listopada 2002. godine u 2. kolu Kupa UEFA, nakon toga je odigrao još 98 službenih nastupa, a sezonu 2005/06. je završio rekordom u ligaškim minutama bez primljenog pogotka. Bio je na posudbama u Kamenu i Osijeku, a 2007. godine je preselio iz Zagreba u Grčku. Nakon dresa Škode nosio je dres Lecha iz Poznana. U Dinamo se vratio nakratko 2010. godine, ali je brzo otputovao u AIK, gdje je, unatoč velikoj tragediji, postao besmrtan.

U Stockholmu je živio sa dvije kćerkice i suprugom Senkom koja je bila trudna kada je stigla tužna vijest. Maleni Bruno rodio se tri i pol mjeseca nakon tatine smrti.

Navijači su se i ove godine sjetili Turine na društvenim mrežama.

Gone but never forgotten #IvanTurina pic.twitter.com/pabC0752WH