Obavijesti

Sport

Komentari 41
NAKON PORAZA LOKOMOTIVE

Nikica Jelavić (ne nogometaš): 'Napravit ću sve da suci koji nepošteno sude budu kažnjeni'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nikica Jelavić (ne nogometaš): 'Napravit ću sve da suci koji nepošteno sude budu kažnjeni'
Zagreb: Nikica Jelavić održao konferenciju za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ovo je uvreda za inteligenciju. Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode, rekao je stric trenera Lokomotive, koja je izgubila kod Hajduka uz kontroverznu odluku VAR-a

Hajduk je u osmom kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2-0 na Poljudu uz kontroverzan prvi gol koji je u 18. minuti zabio Ante Rebić nakon očitog zaleđa Marka Livaje. Nakon dvoboja trener zagrebačkog sastava Nikica Jelavić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, opleo je po sudačkoj ekipi kojoj je na čelu bio mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok je u VAR sobi bio Tihomir Pejin. Sad se javio i igračev stric Nikica Jelavić (koji nije nogometaš) i poslao poruku sudačkoj organizaciji.

POGLEDAJTE SPORAN TRENUTAK:

Pokretanje videa...

Hajduk - Lokomotiva 00:52
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni. Ovo je uvreda za inteligenciju - izjavio je Jelavić stariji za Večernji list.

Na pitanje kako to misli provesti, kratko je dodao:

- Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Unatoč VAR-provjeri, gol Rebića je priznat, što je izazvalo nezadovoljstvo u Lokomotivi. Njen trener je u intervjuu za Večernji list detaljno komentirao sudačke odluke:

- Neshvatljivo mi je da se takve stvari ne vide tijekom igre, a još manje nakon VAR-provjere. To se ignorira, stavlja pod tepih i nitko ne reagira. Slično je bilo i u Rijeci, kad Jankovićev lakat u 60. minuti nije ni provjeren. Po meni je to minimalno žuti, ako ne i izravni crveni karton. Da smo tada imali igrača više, tko zna kako bi završilo...

Na pitanje tko stavlja takve situacije "pod tepih", Jelavić mlađi nije želio imenovati nikoga, ali je jasno poručio:

- Samo želim da se sudi pošteno, bilo u našu ili tuđu korist. Nogomet u ovakvim okolnostima sigurno neće napredovati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 41
Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu
NADAREN KAO OTAC

Veliki udarac za hrvatski tenis: Sin legendarnog Ivana Ljubičića odlučio igrati za drugu državu

Leonardo Ljubičić (16), jedan od najvećih hrvatskih talenata, neće nastupati pod hrvatskom zastavom. Njegov otac Ivan Ljubičić nekada je bio treći igrač svijeta, brončani je iz Atene, osvajač Davis kupa 2005...
VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!
UZBUDLJIV DERBI

VIDEO Milan - Napoli 2-1: San Siro se naklonio Modriću, Milan s igračem manje preuzeo vrh!

'Rossoneri' su poveli već u 3. minuti. Nakon pola sata udvostručili su prednost da bi u nastavku skrivili penal i ostali s igračem manje. Ipak, uspjeli su izdržati i u izravnom derbiju svrgnuti Napoli s vrha
VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'
LUDNICA OD UTAKMICE

VIDEO Dinamo - Slaven 4-1: 'Modri' deklasirali 'farmaceute'

Kovačević je izmiješao sastav u odnosu na Fener. Pričuve su sjajno reagirale, Kulenović i Bakrar su golovima opravdali povjerenje. Hoxha je zabio i asistirao, sjajan gol dao je Lisica, a Ljubičić dvaput asistirao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025