Nikica Jelavić (ne nogometaš): 'Napravit ću sve da suci koji nepošteno sude budu kažnjeni'

Hajduk je u osmom kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu 2-0 na Poljudu uz kontroverzan prvi gol koji je u 18. minuti zabio Ante Rebić nakon očitog zaleđa Marka Livaje. Nakon dvoboja trener zagrebačkog sastava Nikica Jelavić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, opleo je po sudačkoj ekipi kojoj je na čelu bio mladi Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok je u VAR sobi bio Tihomir Pejin. Sad se javio i igračev stric Nikica Jelavić (koji nije nogometaš) i poslao poruku sudačkoj organizaciji.

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni. Ovo je uvreda za inteligenciju - izjavio je Jelavić stariji za Večernji list.

Na pitanje kako to misli provesti, kratko je dodao:

- Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni. Postoje metode.

Hajduk i Lokomotiva sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Unatoč VAR-provjeri, gol Rebića je priznat, što je izazvalo nezadovoljstvo u Lokomotivi. Njen trener je u intervjuu za Večernji list detaljno komentirao sudačke odluke:

- Neshvatljivo mi je da se takve stvari ne vide tijekom igre, a još manje nakon VAR-provjere. To se ignorira, stavlja pod tepih i nitko ne reagira. Slično je bilo i u Rijeci, kad Jankovićev lakat u 60. minuti nije ni provjeren. Po meni je to minimalno žuti, ako ne i izravni crveni karton. Da smo tada imali igrača više, tko zna kako bi završilo...

Na pitanje tko stavlja takve situacije "pod tepih", Jelavić mlađi nije želio imenovati nikoga, ali je jasno poručio:

- Samo želim da se sudi pošteno, bilo u našu ili tuđu korist. Nogomet u ovakvim okolnostima sigurno neće napredovati.