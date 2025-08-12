Niko Janković ipak otputovao u Irsku, ali čeka ga Turska. Možda se samo malo prerano oprostio

Nogometaši Rijeke jučer su s Krka otputovali u Dublin gdje ih večeras od 20.45 sati čeka uzvratna utakmica trećeg pretkola Europske lige protiv Shelbournea (MAXSport 1). Poraz 2-1 na Rujevici u prvoj utakmici uzdrmao je Riječane, koji za vikend nisu briljirali ni kod Osijeka, uz puno sreće odigrali su 0-0.

Bit će to 114. europski nastup Rijeke. Dosad su "bijeli" ostvarili 40 pobjeda, 30 remija i 43 poraza u natjecanjima pod okriljem Uefe. Prije okršaja sa Shelbourneom, klub s Kvarnera samo se jednom u Europi susreo s Ircima. U sezoni 2002./2003. Rijeka je u Intertoto kupu ispala od St Patrick's Athletica. Na Kantridi je bilo 3-2 za Rijeku, a u Dublinu 1-0 za Irce, koji su prošli zbog pravila gola u gostima, kojega danas više nema.

Trener Radomir Đalović na uzvrat sa Shelbourneom poveo je 24 igrača, a među njima je na iznenađenje svih bio i veznjak Niko Janković (23). Janković se nakon utakmice u Osijeku već pozdravio s Armadom, a onda se pojavila vijest da prelazi u Fenerbahče za 5,6 milijuna eura i 10 posto eventualne buduće prodaje.

Trebao je mladi nogometaš postati treći najveći izlazni transfer u povijesti kluba (ispred su samo Andrej Kramarić za devet milijuna u Leicester i Filip Bradarić za 5,9 milijuna u Cagliari). Međutim... Turski mediji javljaju da je sportski direktor Fenerbahčea, Devin Özek, navodno nazvao pomoćnika sportskog direktora Rijeke, Antoninija Čulinu, i izvijestio ga da se situacija oko usmeno dogovorenog transfera - zakomplicirala.

Naime, turski velikan treba obaviti očekivani izlazni transfer, a onda bi se gotovo sigurno trebali okrenuti Jankoviću. Stvari se neće riješiti do kraja tjedna pa će tako Janković vjerojatno igrati i za vikend protiv Dinama, a moguće i, riječima kolege Vukušića iz Novog lista, prvi nogometaš ikad koji se zbog mladenačke lakomislenosti već sa svima pozdravio, a onda odigrao još (najmanje) dvije utakmice za klub iz kojeg odlazi i s kojim se pozdravlja.