Niko Kovač o izjavi svog igrača: Ne treba vjerovati svemu što on kaže. Imao je previše laktata

Borussia Dortmund je u krizi. Više u krizi odnosa u svlačionicu i igre, nego rezultata. Nakon posljednjeg dvoboja protiv Stuttgarta (3-3), napadač "crno-žutih" Maximilian Beier istupio je u javnost i rekao kako je raspoloženju u momčadi vrlo loše. Osvrnuo se na tu izjavu Niko Kovač.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:32 Navijači Borussije hodaju prema Maksimiru | Video: čitatelj/24sata

- Maxi ima 23 godine. Na početku sezone rekao je da želimo biti prvaci, sada smo na dnu. Dakle, ne moramo uvijek vjerovati svemu što taj dečko kaže - rekao je trener Borussije i dodao:

- Vjerojatno je imao previše laktata (mliječna kiselina koja nastaje prilikom tjelesne aktivnosti) u tijelu pa stvari ne funkcioniraju baš najbolje. Sigurno nismo na dnu.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

U utorak na Signal Iduna Park stiže Villarreal, a Kovač je optimističan uoči te utakmice.

- Moramo nešto promijeniti. Moramo utakmice bolje privoditi kraju. Ali, jesmo li sada na dnu? Zaboga, još smo tamo gdje želimo biti, u vrhu. I tamo ćemo ostati do kraja.

Zanimljivo, već se dogodila izjava Beiera nakon koje je Kovač reagirao i to na početku sezone. Tada je napadač kazao kako Borussia želi biti prvak, a Kovač je kasnije smirio loptu.

- Vidi se da dečko ima tek 22 godine. Ja sam nešto stariji i ne dam se navesti na tanak led. Moramo se pobrinuti da što prije uđemo u Ligu prvaka. Vjerojatno je to rekao u euforiji jer je zabio gol. Izbit ću mu to iz glave - rekao je tada hrvatski trener.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Njemački mediji raspisali su se posljednjih tjedana o tinjajućem nezadovoljstvu u svlačionici velikana iz Dortmunda, a kao igrači koji nisu zadovoljni navode se stoper Schlotterbeck, napadač Guirassy i krilni igrač Adeyemi.