<p>Francuski klubovi se od početka nove sezone bore s korona virusom, a sada je on stigao i u Monaco gdje su dvije zaražene osobe. Francuski L'Equipe javlja kako se sumnja da je među njima bivši hrvatski izbornik i trener <strong>Monaca Niko Kovač </strong>(48).</p><p>Francuzi pišu kako Niko nema simptome, no svejedno će morati, kao i svi, u karantenu na dva tjedna. </p><p>Monaco je reprezentativnu stanku iskoristio za tesanje forme pa su igrali prijateljski susret protiv Nice, a klub iz Monte Carla je nakon njega objavio da su dvije osobe zaražene. Navodno je riječ o Niki i golmanu Benjaminu Lecomteu.</p><p>Monaco će tako bez njih dvojice morati nastaviti s treninzima pa onda i s francuskim prvenstvom gdje imaju remi i pobjedu nakon dva kola. Ligue 1 je prošle sezone prekinuta u ožujku zbog korona virusa, a sada taj isti virus radi velike probleme klubovima.</p><p>Osim Monaca, velike probleme s koronom muči i PSG. Neymar, Navas, Marquinhos, Di Maria, Paredes i Icardi će morati u karantenu na dva tjedna jer su također bili pozitivni, a navodno su koronu pokupili na odmoru u Ibizi... Vijest o pozitivnim nalazima među igračima nije novost u Ligue 1, ranije su o njima izvijestili Lyon, Marseille, Rennes, Nantes i Montpellier. Marseille, klub hrvatskog reprezentativca <strong>Duje Ćaleta-Cara</strong>, trebao je otvoriti prvenstvo utakmicom protiv Saint-Étiennea 21. kolovoza, no ta je utakmica odgođena.</p><p>PSG-u su odgođene prve dvije utakmice, a <strong>Lens</strong> bi mu trebao biti prvi protivnik nakon reprezentativne stanke, 10. rujna. Neymar, Di María, Paredes, Icardi, Marquinhos i Icardi vjerojatno će propustiti taj ogled, ali i derbi protiv <strong>Marseillea</strong> već 13. rujna.</p><p>No obzirom na broj zaraženih, pitanje je hoće li se taj susret uopće odigrati. I što će biti s francuskom ligom obzirom na to da broj zaraženih iz dana u dan raste. </p>