OD SUBOTE

Niko Kranjčar predvodi ikone u novoj sezoni GOAT League: Igra se na zagrebačkom Klinčeku...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: PRIVATNA ARHIVA

Na legendarnom Klinčeku kad stigne u Hrvatsku, obavezno zaigra i bivši hrvatski reprezentativac Sammir (38), dok je momčad FNC-a predvodila ikona HNL-a Hrvoje Štrok (45). Završnica se igra na Štefanje

Dok se nakon reprezentativne stanke profesionalci vraćaju ligaškim obavezama, na legendarnom zagrebačkom Klinčeku kreće treća sezona seniorske malonogometne lige "GOAT league", koja na jednome mjestu okuplja ponajbolje rekreativce, ali i sadašnje te bivše profesionalce.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Na terenu su dosad nastupila mnoga poznata imena, poput Nike Kranjčara (41), bivšeg hrvatskog reprezentativca, a danas pomoćnika izbornika hrvatske U-21 reprezentacije. Kad stigne u Hrvatsku, obavezno zaigra i bivši hrvatski reprezentativac Sammir (38), dok je momčad FNC-a predvodila ikona HNL-a Hrvoje Štrok (45).

Uz odlična imena na terenu, tu je posebnost natjecanja u nekoliko pravila. Primjerice, penali se izvode u starom MLS stilu, kad izvođač kreće s centra 1 na 1 protiv golmana, zatim nema početnog udarca već je utrka za loptu poput one u vaterpolu, dok remija nema, igra se do zlatnoga gola. Sve se to vrhunski prati i na društvenim mrežama, gdje gledatelji imaju prilike vidjeti neke prizore "iza scene", glasati za gol kola, a svojevrsna je ovo hrvatska inačica formata poput King's League, u vlasništvu Gerarda Piquea.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Ove godine na Klinčeku nas očekuje najveći nagradni fond do sada - 16.000 eura! Uz glavnu nagradu od 8.000 eura za pobjednika, osigurane su i nagrade za drugo i treće mjesto te individualne nagrade za najboljeg igrača, strijelca, golmana i asistenta lige.

Sezona počinje u subotu, 14. rujna, sve obogaćuje i prijenos uživo. Do sada je sve pratilo više od 100.000 gledatelja u 1,6 milijuna pregleda na mrežama. Projekt raste iz sezone u sezonu, a sve će se zaokružiti tradicionalnom završnicom na Štefanje. Na terenu će tad biti vrhunska zabava, kao i pokraj terena, gdje će biti mnoge ličnosti koje iz godine u godinu podržavaju ligu, poput dinamovca Roberta Mudražije, legende Dinama Marka Mlinarića, FNC-ova prvaka lake kategorije Francisca Barrija Croate i mnogih drugih. 

