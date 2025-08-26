Obavijesti

Sport

Komentari 4
DO 2027.

Niko ostaje. Kovač je produljio ugovor s Borussijom Dortmund

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Niko ostaje. Kovač je produljio ugovor s Borussijom Dortmund
Foto: Alexandre Simoes

Poštenim radom, jasnim odlukama i velikim entuzijazmom želimo pomoći Borussiji da se vrati staroj snazi. Pred nama je još puno posla, rekao je Kovač prilikom potpisivanja ugovora

Niko Kovač (53) produžio je ugovor s Borussijom Dortmund, objavio je njemački klub. Nakon što je prošle zime stigao na klupu "žuto-crnih", jako dobri rezultati na kraju sezone osigurali su mu produljenje ugovora do 30. lipnja 2027. godine. S Kovačem ostaje cijeli njegov stručni stožer te će sada u punoj sezoni pokušati napraviti velik rezultat.

- Niko se potpuno posvetio svojoj ulozi u BVB-u. On je nogometni stručnjak s jasnim načelima, iskren, direktan u komunikaciji i nagrađuje rad i rezultate. Pod njegovim discipliniranim vodstvom vratili smo se pobjedama, stabilizirali igru u obrani, postigli znatno više golova nego prije i ponovno igrali atraktivan nogomet. Od samog početka pregovori su bili fer i puni poštovanja. To međusobno povjerenje temelj je naše suradnje - rekao je generalni direktor Borussije, Lars Ricken, a sportski direktor Sebastian Kehl je dodao:

- Jako smo sretni zbog produženja ugovora za Niku i njegov stožer. Ta jasnoća važna je svima kako bismo se mogli potpuno usredotočiti na sezonu i izazove koji dolaze. Ciljamo na maksimalan uspjeh i želimo u svaku utakmicu ulaziti s uvjerenjem, intenzitetom i strašću. Niko i njegov tim svakodnevno zahtijevaju te vrijednosti i vjerujemo da ćemo zajedno nastaviti uspješan put iz završnice prošle sezone.

Training von Borussia Dortmund
Foto: David Inderlied

I Niko Kovač osvrnuo se na nastavak suradnje s klubom iz Dortmunda.

- U posljednjih šest mjeseci zajedno smo napravili puno i vratili Borussiju na pravi put. Kao stožer osjetili smo veliko povjerenje i osjećaj da zajedno s klubom i navijačima možemo napraviti razliku. Razgovori posljednjih tjedana dodatno su me uvjerili da možemo nastaviti putem koji smo zacrtali i ostvariti trajni uspjeh. Poštenim radom, jasnim odlukama i velikim entuzijazmom želimo pomoći Borussiji da se vrati staroj snazi. Pred nama je još puno posla - rekao je Kovač.

Podsjetimo, Borussia je prije dolaska Kovača na klupu prošle sezone bila dosta udaljena od Lige prvaka, ali je hrvatski trener prodrmao momčad i u furioznom završetku sezone dohvaćena je Liga prvaka. U novu sezonu Borussia je krenula neriješenim rezultatom (3-3) protiv St. Paulija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Dinamovcu je propao transfer već drugi put

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, Juve bi mogao zadržati Kolo Muanija
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Jackson ide na posudbu u Bayern, Juve bi mogao zadržati Kolo Muanija

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu
POLJUDSKI SLAVLJENIK

FOTO Otišao iz Hajduka sa 17, vratio se i postao ikona. Ovo su najbolji trenuci Livaje u Splitu

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u veljači 2021. godine nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025