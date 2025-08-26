Niko ostaje. Kovač je produljio ugovor s Borussijom Dortmund

Niko Kovač (53) produžio je ugovor s Borussijom Dortmund, objavio je njemački klub. Nakon što je prošle zime stigao na klupu "žuto-crnih", jako dobri rezultati na kraju sezone osigurali su mu produljenje ugovora do 30. lipnja 2027. godine. S Kovačem ostaje cijeli njegov stručni stožer te će sada u punoj sezoni pokušati napraviti velik rezultat.

- Niko se potpuno posvetio svojoj ulozi u BVB-u. On je nogometni stručnjak s jasnim načelima, iskren, direktan u komunikaciji i nagrađuje rad i rezultate. Pod njegovim discipliniranim vodstvom vratili smo se pobjedama, stabilizirali igru u obrani, postigli znatno više golova nego prije i ponovno igrali atraktivan nogomet. Od samog početka pregovori su bili fer i puni poštovanja. To međusobno povjerenje temelj je naše suradnje - rekao je generalni direktor Borussije, Lars Ricken, a sportski direktor Sebastian Kehl je dodao:

- Jako smo sretni zbog produženja ugovora za Niku i njegov stožer. Ta jasnoća važna je svima kako bismo se mogli potpuno usredotočiti na sezonu i izazove koji dolaze. Ciljamo na maksimalan uspjeh i želimo u svaku utakmicu ulaziti s uvjerenjem, intenzitetom i strašću. Niko i njegov tim svakodnevno zahtijevaju te vrijednosti i vjerujemo da ćemo zajedno nastaviti uspješan put iz završnice prošle sezone.

Foto: David Inderlied

I Niko Kovač osvrnuo se na nastavak suradnje s klubom iz Dortmunda.

- U posljednjih šest mjeseci zajedno smo napravili puno i vratili Borussiju na pravi put. Kao stožer osjetili smo veliko povjerenje i osjećaj da zajedno s klubom i navijačima možemo napraviti razliku. Razgovori posljednjih tjedana dodatno su me uvjerili da možemo nastaviti putem koji smo zacrtali i ostvariti trajni uspjeh. Poštenim radom, jasnim odlukama i velikim entuzijazmom želimo pomoći Borussiji da se vrati staroj snazi. Pred nama je još puno posla - rekao je Kovač.

Podsjetimo, Borussia je prije dolaska Kovača na klupu prošle sezone bila dosta udaljena od Lige prvaka, ali je hrvatski trener prodrmao momčad i u furioznom završetku sezone dohvaćena je Liga prvaka. U novu sezonu Borussia je krenula neriješenim rezultatom (3-3) protiv St. Paulija.