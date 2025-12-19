Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI KOŠARKAŠ

Nikola Jokić oborio rekord pa ispalio: 'O ovome ću pričati djeci priče uz pivo na verandi...'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Nikola Jokić oborio rekord pa ispalio: 'O ovome ću pričati djeci priče uz pivo na verandi...'
2
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Ove je sezone Jokić na prosjeku od 29,6 poena po utakmici, 12,3 skokova i 10,9 asistencija. Denver je drugi na Zapadu s 20 pobjeda i šest poraza

Nikola Jokić odveo je Denver Nuggetse do pobjede protiv Orlando Magica 126-115 sa 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova. Bio mu je to 13. triple-double učinak ove sezone, a postao je i centar s najviše asistencija u povijesti NBA lige! Nakon utakmice pitali su ga o novom podvigu. 

- Uvijek kažem da su te stvari za nakon karijere. To je nasljeđe na koje ću se osvrnuti pijući pivo na verandi i pričajući izmišljene priče svojoj djeci - ispalio je srpski košarkaš nakon utakmice. 

NBA: Orlando Magic at Denver Nuggets
Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Dosadašnji rekorder u asistencijama što se tiče centara bio je Kareem Abdul-Jabbara (5660 asistencija), a Jokić ga je nadmašio šest i pol minuta prije kraja poluvremena protiv Orlanda, asistirajući Jalenu Picketu za tricu. 

Ove je sezone Jokić na prosjeku od 29,6 poena po utakmici, 12,3 skokova i 10,9 asistencija. Denver je drugi na Zapadu s 20 pobjeda i šest poraza. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'
VESELI PAR

FOTO Nogometaš i manekenka u vrućem klinču: 'Kad on pobijedi, vodimo ljubav sve do jutra...'

Izabel Goulart prozvali su najljepšom ženom na svijetu, a srećković koji je osvojio njezino srce je poznati njemački golman Kevin Trapp koji igra za Paris FC. Često ih se može vidjeti na plažama egzotičnih lokacija kako izmjenjuju nježnosti, ne smetaju im ni pogledi znatiželjnika
FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se
VINICIUSOVA DRAMA

FOTO Bivši realovac prijetio je Rijeci: Tetovirao ime djeteta i napravio DNK test. Šokirao se

Desni bek Šahtara, Vinicius Tobias tetovirao je ime djeteta na ruku, samo kako bi kasnije saznao kako zapravo nije biološki otac! Njegova bivša žena sve je objavila na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025