Nikola Jokić oborio rekord pa ispalio: 'O ovome ću pričati djeci priče uz pivo na verandi...'

Nikola Jokić odveo je Denver Nuggetse do pobjede protiv Orlando Magica 126-115 sa 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova. Bio mu je to 13. triple-double učinak ove sezone, a postao je i centar s najviše asistencija u povijesti NBA lige! Nakon utakmice pitali su ga o novom podvigu.

- Uvijek kažem da su te stvari za nakon karijere. To je nasljeđe na koje ću se osvrnuti pijući pivo na verandi i pričajući izmišljene priče svojoj djeci - ispalio je srpski košarkaš nakon utakmice.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Dosadašnji rekorder u asistencijama što se tiče centara bio je Kareem Abdul-Jabbara (5660 asistencija), a Jokić ga je nadmašio šest i pol minuta prije kraja poluvremena protiv Orlanda, asistirajući Jalenu Picketu za tricu.

Ove je sezone Jokić na prosjeku od 29,6 poena po utakmici, 12,3 skokova i 10,9 asistencija. Denver je drugi na Zapadu s 20 pobjeda i šest poraza.