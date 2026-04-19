Nikola Jokić opet piše povijest: Samo LeBron i Magic imaju više triple-doubleova u doigravanju

NBA doigravanje je startalo punim programom prvog kola u subotu, a domaće momčadi su odradile posao u svakoj utakmici. Los Angeles Lakers je dočekao Houston bez trojice ključnih igrača. Luka Dončić i Austin Reaves se oporavljaju od ozljeda, a Kevin Durant je u zadnji čas ispao jer se na treningu lakše ozlijedio. Unatoč tome, Lakersi su pobijedili i pokazali da im LeBron James još uvijek može donijeti pobjedu čak i u najtežim okolnostima.

41-godišnjak završio je večer s 19 poena, 13 asistencija i osam skokova, a samo u prvoj četvrtini upisao je osam asistencija i odmah postavio ton utakmice. Luke Kennard pružio je sjajnu podršku s 27 poena i nizom pogođenih trica. Durant se očekuje u drugoj utakmici u utorak, što Houston vraća u igru.

Denver Nuggets i Minnesota Timberwolves se opet susreću u prvom kolu. Nuggetsi su na domaćem terenu odmah preuzeli kontrolu i slavili 116-108. Nikola Jokić je novi upisao triple-double s 25 poena, za njega gotovo pa rutina. Jokić je za 40 minuta na parketu ubacio 25 poena uz sjajan učinak od 11 pogođenih od 19 pokušaja, dodao 13 skokova i 11 asistencija te upisao svoj 22. triple-double u doigravanju. Time se svrstao uz bok košarkaških legendi, više takvih učinaka u povijesti playoffs ima samo LeBron James s 28 i Magic Johnson s čak 30.

Jamal Murray je blistao s čak 16 slobodnih bacanja. S druge strane, Edwards je predvodio Wolvese s 22 poena, ali pogodio je samo 7 od 19 šuteva iz igre. Rudy Gobert dodao je 17 poena i 10 skokova, no Minnesota mora pronaći odgovor na Jokića ako želi preokrenuti seriju.

Cleveland je bio uvjerljivo bolji protiv Raptorsa i slavio 126-113, a Mitchell i Harden zajedno su ubacili 54 poena i cijelu utakmicu držali Toronto na distanci koji nije imao odgovor na snažan napad Cavaliersa.

Ključan faktor bila je odsutnost ozlijeđenog Quickleyja, jednog od najopasnijih strijelaca Toronta koji u prosjeku donosi 16,4 poena po utakmici uz gotovo sedam pokušaja za tri poena. Bez njega napad Raptorsa izgubio je ritam i opasnost, a Jamal Shead s pet pogođenih trica nije mogao nadoknaditi tu prazninu. Toronto u drugoj utakmici mora pronaći nova rješenja.

U derbiju zapada New York Knicks je bio favorit, ali Atlanta nije došla samo po statistiku. Knicksi su u četvrtoj četvrtini izgradili prednost od 19 poena zahvaljujući Townsu, no Hawks su serijom 11-0 uzbudili dvoranu i navijače držali na nogama do samog kraja. Ipak, Knicksi su izdržali pritisak i odnijeli pobjedu.

Pravi junak večeri bio je Josh Hart koji je upisao 11 poena, 14 skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, igrač koji u doigravanju uvijek daje više nego što se od njega očekuje. Jalen Brunson vodio je igru s odličnom izvedbom, dok je Towns dominirao u ključnim trenutcima.