Obavijesti

Sport

Komentari 1
SRPSKI DIV NE STAJE

Nikola Jokić opet piše povijest: Samo LeBron i Magic imaju više triple-doubleova u doigravanju

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 2 min
LeBron James je odveo Lakerse do pobjede bez Dončića, Reavesa i Duranta, Jokić je rutinski upisao triple-double, a Towns je u četvrtoj četvrtini slomio otpor Hawksa.

NBA doigravanje je startalo punim programom prvog kola u subotu, a domaće momčadi su odradile posao u svakoj utakmici. Los Angeles Lakers je dočekao Houston bez trojice ključnih igrača. Luka Dončić i Austin Reaves se oporavljaju od ozljeda, a Kevin Durant je u zadnji čas ispao jer se na treningu lakše ozlijedio. Unatoč tome, Lakersi su pobijedili i pokazali da im LeBron James još uvijek može donijeti pobjedu čak i u najtežim okolnostima.

PROBLEMI SA ZAKONOM FOTO Zavela je NBA zvijezdu bujnim oblinama i tangicama, a onda šok: 'Htjela me je ubiti!'
41-godišnjak završio je večer s 19 poena, 13 asistencija i osam skokova, a samo u prvoj četvrtini upisao je osam asistencija i odmah postavio ton utakmice. Luke Kennard pružio je sjajnu podršku s 27 poena i nizom pogođenih trica. Durant se očekuje u drugoj utakmici u utorak, što Houston vraća u igru.

Denver Nuggets i Minnesota Timberwolves se opet susreću u prvom kolu. Nuggetsi su na domaćem terenu odmah preuzeli kontrolu i slavili 116-108. Nikola Jokić je novi upisao triple-double s 25 poena, za njega gotovo pa rutina. Jokić je za 40 minuta na parketu ubacio 25 poena uz sjajan učinak od 11 pogođenih od 19 pokušaja, dodao 13 skokova i 11 asistencija te upisao svoj 22. triple-double u doigravanju. Time se svrstao uz bok košarkaških legendi, više takvih učinaka u povijesti playoffs ima samo LeBron James s 28 i Magic Johnson s čak 30.

NBA: Playoffs-Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets
Sjajan nastup Jokića pogledajte OVDJE.

Jamal Murray je blistao s čak 16 slobodnih bacanja. S druge strane, Edwards je predvodio Wolvese s 22 poena, ali pogodio je samo 7 od 19 šuteva iz igre. Rudy Gobert dodao je 17 poena i 10 skokova, no Minnesota mora pronaći odgovor na Jokića ako želi preokrenuti seriju.

Cleveland je bio uvjerljivo bolji protiv Raptorsa i slavio 126-113, a Mitchell i Harden zajedno su ubacili 54 poena i cijelu utakmicu držali Toronto na distanci koji nije imao odgovor na snažan napad Cavaliersa.

PROGLEDALI MU KROZ PRSTE Presedan u NBA ligi zbog Luke Dončića! Ostaje u igri za MVP-ja
Ključan faktor bila je odsutnost ozlijeđenog Quickleyja, jednog od najopasnijih strijelaca Toronta koji u prosjeku donosi 16,4 poena po utakmici uz gotovo sedam pokušaja za tri poena. Bez njega napad Raptorsa izgubio je ritam i opasnost, a Jamal Shead s pet pogođenih trica nije mogao nadoknaditi tu prazninu. Toronto u drugoj utakmici mora pronaći nova rješenja.

U derbiju zapada New York Knicks je bio favorit, ali Atlanta nije došla samo po statistiku. Knicksi su u četvrtoj četvrtini izgradili prednost od 19 poena zahvaljujući Townsu, no Hawks su serijom 11-0 uzbudili dvoranu i navijače držali na nogama do samog kraja. Ipak, Knicksi su izdržali pritisak i odnijeli pobjedu.

NBA: Playoffs-Atlanta Hawks at New York Knicks
Foto: Vincent Carchietta/REUTERS

Pravi junak večeri bio je Josh Hart koji je upisao 11 poena, 14 skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, igrač koji u doigravanju uvijek daje više nego što se od njega očekuje. Jalen Brunson vodio je igru s odličnom izvedbom, dok je Towns dominirao u ključnim trenutcima. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio
Manekenka otkrila pikanterije o zvijezdi Barce: 'Čestitali su mi kako sam mu popravila formu'
FOTO: BILO JE BURNO

Rekli su mi da ne brinem i da nije moja krivica, ali mislim da se sve promijenilo kad su izašli članci o meni i Marcusu, objasnila je manekenka i influencerica Grace Jackson

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026