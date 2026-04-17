PROGLEDALI MU KROZ PRSTE

Presedan u NBA ligi zbog Luke Dončića! Ostaje u igri za MVP-ja

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Dončić i Cunningham ipak u borbi za MVP-a unatoč manje od 65 odigranih utakmica! NBA i NBPA uvažili njihove žalbe nakon što je Dončić propustio duele zbog rođenja kćeri, a Cunningham zbog kolapsa pluća

Luka Dončić iz Los Angeles Lakersa i Cade Cunningham iz Detroit Pistonsa ipak će se naći u konkurenciji za najprestižnije individualne nagrade na kraju sezone, uključujući i onu za najkorisnijeg igrača (MVP). NBA liga i Udruženje igrača (NBPA) zajednički su odlučili uvažiti njihove žalbe i dopustiti im iznimku od strogog pravila koje nalaže minimalno 65 odigranih utakmica u regularnoj sezoni.

Odluka je donesena na temelju "odredbe o izvanrednim okolnostima" koja je dio kolektivnog ugovora. Iako su obojica košarkaša odigrala manje od propisanog minimuma, liga i sindikat igrača procijenili su da su razlozi njihovih izostanaka bili opravdani i izvan uobičajenih okvira. Time je jednom od glavnih favorita za MVP titulu, Dončiću, omogućeno da ostane u utrci za veliko priznanje.

Rođenje kćeri i kolaps pluća kao 'izvanredne okolnosti'

Dončić, koji je ove sezone osvojio naslov najboljeg strijelca lige s prosjekom od 33,5 koševa, odigrao je 64 utakmice. Dvije je propustio u prosincu kada je otputovao u rodnu Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju svoje kćeri.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

S druge strane, Cunningham je upisao 63 nastupa, a propustio je 12 utakmica nakon što mu je sredinom ožujka dijagnosticiran kolaps pluća. U zajedničkom priopćenju, NBA i NBPA su naveli kako "uzimajući u obzir cjelokupnost okolnosti za Cunninghama i Dončića, oba igrača ispunjavaju uvjete za nagrade".

Slovenski košarkaš zahvalio se na pravednoj odluci putem društvenih mreža.

​- Zahvalan sam NBPA-u što se zauzeo za mene i NBA ligi na njihovoj poštenoj odluci. Bilo mi je jako važno biti prisutan na rođenju moje kćeri u prosincu i cijenim što su me Mark, Jeanie, Rob, JJ i cijela organizacija Lakersa u potpunosti podržali i omogućili mi da otputujem. Ova sezona mi je posebna zbog onoga što smo moji suigrači i ja uspjeli postići i počašćen sam što imam priliku biti uzet u obzir za nagrade na kraju sezone - napisao je Dončić.

Edwards odbijen, trener Timberwolvesa ogorčen

Ipak, nisu svi slučajevi imali jednak ishod. Žalba Anthonyja Edwardsa iz Minnesota Timberwolvesa, koji je odigrao 60 utakmica, odbijena je od strane neovisnog arbitra. Njegov trener, Chris Finch, nije krio nezadovoljstvo takvom odlukom, ističući kako Edwards nikada ne propušta utakmice radi odmora.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

​- Nisam siguran zašto imamo pravilo ako imamo žalbeni postupak koji se poništava u dvije trećine slučajeva. Više se čini kao prijedlog nego kao pravilo - rekao je Finch, tražeći objašnjenje zašto je Edwardsov slučaj odbijen, dok su drugi prihvaćeni.

Kontroverzno pravilo koje je podijelilo ligu

Pravilo o 65 utakmica uvedeno je prvenstveno kako bi se smanjila praksa odmaranja zdravih igrača, poznata kao "load management", no izazvalo je brojne polemike. Zbog njega ove sezone u konkurenciji za nagrade neće biti velikih zvijezda poput LeBrona Jamesa, čime završava njegov 21-godišnji niz izbora u All-NBA momčad, kao ni Giannisa Antetokounmpa i Stephena Curryja.

Predsjednik sindikata igrača, Fred VanVleet, izjavio je kako je ovo "prilika da se preispita samo pravilo", sugerirajući da bi glasači trebali imati slobodu odlučivanja od slučaja do slučaja. Slično razmišlja i trener Nuggetsa David Adelman, koji smatra da "nije u duhu pravila" da igrač poput Nikole Jokića, koji je odigrao 6utakmice i nikad ne želi izaći s terena, ne bude u konkurenciji.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

S druge strane, povjerenik lige Adam Silver tvrdi da je pravilo postiglo svoj cilj, ističući da se o odmaranju igrača sada znatno manje priča. Nakon rješavanja spomenutih žalbi, NBA liga je konačno poslala glasačke listiće novinarima koji će odlučivati o pobjednicima.

(*uz korištenje AI-ja)

