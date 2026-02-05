Nikola Jokić stigao do novog triple-double učinka! Denver izgubio u spektaklu od Knicksa

New York Knicksi pobijedili su Denver Nuggetse 134-127 nakon produžetaka u NBA ligi i to na pogon sjajnog Jalena Brunsona.

Pokretanje videa... 00:30 Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

Adut Knicksa zabio je 42 poena i dodao osam skokova i devet asistencija. S druge strane, kod Denvera su briljirali Jamal Murray sa 39 poena, pet skokova i šest asistencija te Nikola Jokić s novim triple-double učinkom! Srpski košarkaš ubacio je 30 poena, uz 14 skokova i 10 asistencija.

Foto: Wendell Cruz/REUTERS

Jokiću je ovo bio 17. triple-double ove sezone, a 31 put je stigao do double-double učinka. Na prosjeku je od 29,1 poena po utakmici, 12,1 skokova (prvi u ligi) te 10,5 asistencija (prvi u ligi).

New York Knicksi su drugi u istočnoj konferenciji sa 33 pobjede i 18 poraza, dok je Denver treći na Zapadu s omjerom 33-19.