BRILJIRA U NBA-U

Nikola Jokić stigao do novog triple-double učinka! Denver izgubio u spektaklu od Knicksa

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Nikola Jokić stigao do novog triple-double učinka! Denver izgubio u spektaklu od Knicksa
Foto: Wendell Cruz/REUTERS

Jokiću je ovo bio 17. triple-double ove sezone, a 31 put je stigao do double-double učinka. Na prosjeku je od 29,1 poena po utakmici, 12,1 skokova (prvi u ligi) te 10,5 asistencija (prvi u ligi)

New York Knicksi pobijedili su Denver Nuggetse 134-127 nakon produžetaka u NBA ligi i to na pogon sjajnog Jalena Brunsona. 

Adut Knicksa zabio je 42 poena i dodao osam skokova i devet asistencija. S druge strane, kod Denvera su briljirali Jamal Murray sa 39 poena, pet skokova i šest asistencija te Nikola Jokić s novim triple-double učinkom! Srpski košarkaš ubacio je 30 poena, uz 14 skokova i 10 asistencija. 

NBA: Denver Nuggets at New York Knicks
Foto: Wendell Cruz/REUTERS

Jokiću je ovo bio 17. triple-double ove sezone, a 31 put je stigao do double-double učinka. Na prosjeku je od 29,1 poena po utakmici, 12,1 skokova (prvi u ligi) te 10,5 asistencija (prvi u ligi). 

New York Knicksi su drugi u istočnoj konferenciji sa 33 pobjede i 18 poraza, dok je Denver treći na Zapadu s omjerom 33-19. 

