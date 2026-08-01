Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJAN USPJEH

Nikola Mektić i Krajicek izborili finale parova u Washingtonu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nikola Mektić i Krajicek izborili finale parova u Washingtonu
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mektić će pokušati doći do 34. trofeja, ali prvog u Washingtonu. Ni Krajicek nema trofej iz američkog glavnog grada, a ovo će mu biti drugo finale nakon 2022.

Admiral

Hrvatski reprezentativac Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek borit će se za pobjednički trofej u konkurenciji parova na ATP 500 turniru na tvrdoj podlozi u Washingtonu. Mektić i Krajicek su u subotnjem polufinalnom dvoboju svladali monaško-francusku kombinaciju Hugo Nys - Edouard Roger-Vasselin sa 7-6 (3), 7-6 (5).

Za 37-godišnjeg Zagrepčanina to je 53. finale u karijeri na ATP Touru, a drugo u kombinaciji s 36-godišnjim Amerikancem s kojim je ove godine osvojio turnir u Delray Beachu. Za Krajiceka će to biti 34. finale u karijeri na ATP Touru, a 20. s hrvatskim partnerom. Naime, Krajicek je u kombinaciji s Ivanom Dodigom osvojio osam naslova i igrao još devet finala, a ima i jedan naslov s Frankom Škugorom.

Mektić će pokušati doći do 34. trofeja, ali prvog u Washingtonu. Ni Krajicek nema trofej iz američkog glavnog grada, a ovo će mu biti drugo finale nakon 2022. kad je s Ivanom Dodigom poražen u meču za naslov od Nicka Kyrgiosa i Jacka Socka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'
OSMEROSTRUKI PRVAK

FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'

Samo na posljednje tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara, otkrio je Amerikanac Ronnie Coleman (62), osmerostruki pobjednik elitnog natjecanja za bodybuildere Mister Olympia
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026