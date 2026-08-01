Nikola Mektić i Krajicek izborili finale parova u Washingtonu

Hrvatski reprezentativac Nikola Mektić i američki tenisač Austin Krajicek borit će se za pobjednički trofej u konkurenciji parova na ATP 500 turniru na tvrdoj podlozi u Washingtonu. Mektić i Krajicek su u subotnjem polufinalnom dvoboju svladali monaško-francusku kombinaciju Hugo Nys - Edouard Roger-Vasselin sa 7-6 (3), 7-6 (5).

Za 37-godišnjeg Zagrepčanina to je 53. finale u karijeri na ATP Touru, a drugo u kombinaciji s 36-godišnjim Amerikancem s kojim je ove godine osvojio turnir u Delray Beachu. Za Krajiceka će to biti 34. finale u karijeri na ATP Touru, a 20. s hrvatskim partnerom. Naime, Krajicek je u kombinaciji s Ivanom Dodigom osvojio osam naslova i igrao još devet finala, a ima i jedan naslov s Frankom Škugorom.

Mektić će pokušati doći do 34. trofeja, ali prvog u Washingtonu. Ni Krajicek nema trofej iz američkog glavnog grada, a ovo će mu biti drugo finale nakon 2022. kad je s Ivanom Dodigom poražen u meču za naslov od Nicka Kyrgiosa i Jacka Socka.