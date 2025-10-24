Obavijesti

U CHICAGU

Miljenić u finalu Svjetskog kupa na 100 mješovito završio osmi

Miljenić u finalu Svjetskog kupa na 100 mješovito završio osmi
Zagreb: Konferencija za medije povodom odlaska predstavnika Hrvatske u plivanju na Olimpijske igre u Pariz | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Konkurencija je bila izuzetno jaka, ali sretan sam i ponosan što sam uspio izboriti finale u disciplini 100 metara mješovito. To je za mene veliki osobni uspjeh, rekao je hrvatski plivač

Hrvatski plivač Nikola Miljenić (27) ostvario je novi zapažen nastup na drugoj postaji Svjetskog kupa u plivanju u 25-metarskim bazenima Chicagu plasmanom u finale discipline 100 metara mješovito u kojoj je zauzeo osmo mjesto.

U izrazito jakoj konkurenciji, u kojoj su tijekom natjecanja oborena čak četiri svjetska rekorda, Miljenić je potvrdio kako se nalazi u izvrsnom ritmu početkom sezone i sve je bliže svjetskom vrhu. Uz finale u mješovitom, nastupio je i u disciplinama 50 metara leptir, gdje je završio deseti, te 100 metara slobodno, u kojoj je bio 25.

- Jako sam zadovoljan sa svojim nastupom na drugoj postaji Svjetskog kupa u Chicagu. Konkurencija je bila izuzetno jaka, ali sretan sam i ponosan što sam uspio izboriti finale u disciplini 100 metara mješovito. To je za mene veliki osobni uspjeh, ali i lijep rezultat za hrvatsko plivanje, dokaz da dobro radimo i da sam u odličnoj formi- rekao je Miljenić nakon natjecanja.

Nakon dvije uspješne američke postaje, Miljenića sada očekuje i posljednja stanica Svjetskog kupa, koja će se krajem listopada održati u Torontu. Bit će to završna provjera forme i uvertira u pripreme za Europsko prvenstvo krajem godine.

