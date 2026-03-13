Nikola Moro: Hajduk bez titule 20 godina? Puno je, kako nije...

Foto: Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-agency.net

Kontaktirali su me neki ljudi (iz Hajduka op.a), neću imenovati tko ni što, ali u tom sam se trenutku zahvalio. Nisam bio spreman za povratak, mislim da mi je bilo bolje ostati ovdje u Bologni. I zbog reprezentacije i zbog sebe

Nikola Moro (28) je standardni prvotimac Bologne ove sezone, a iako je rođeni Splićanin, igračku afirmaciju stekao je u Dinamu, gdje je prošao omladinske kategorije kluba. Gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i podijelio svoja razmišljanja oko aktualnosti u hrvatskom nogometu. 

- Dinamo će osvojiti prvenstvo, vjerojatno, prošao je i skupinu Europa lige. Naravno, očekivanja rastu svake godine. Ovo je Bobanu i Kovačeviću prva godina, ekipa se tek slaže - rekao je i dodao:

- Možda u početku igra nije bila najbolja ni najljepša za gledati. Osvojit će prvenstvo, kao što sam rekao. Vjerojatno će opet prodati nekog mladog igrača, ali ne znam zašto vlada takva negativa i skeptičnost oko svega. Od 20 igrača iz prošle sezone, otišlo ih je 17. Nije lako stvoriti novu momčad, novu klapu. 

Povremenog hrvatskog reprezentativca htio je dovesti i Hajduk, priznaje, ali nije se odlučio za taj potez.

- Kontaktirali su me neki ljudi, neću imenovati tko ni što, ali u tom sam se trenutku zahvalio. Nisam bio spreman za povratak, mislim da mi je bilo bolje ostati ovdje u Bologni. I zbog reprezentacije i zbog sebe. Ovdje sam u ozbiljnom klubu, tada smo igrali čak i Ligu prvaka. Nije mi bila ideja vraćati se u Hajduk, iako je, ponavljam, kontakata bilo. Igrao sam, bio u krugu reprezentacije, sve ono što želim. Zbog toga nisam bio za povratak - objasnio je.

Bez obzira na to što je prošao omladinske kategorije Dinama, Moro ne krije svoju povezanost s Dalmacijom i Hajdukom. 

- Dolje provodim svoje slobodne dane, Božiće, godišnje odmore. Ne krijem odakle sam. Svi moji prijatelji su hajdukovci, cijela obitelj. Odrastao sam u takvom okruženju i sigurno da imam emociju prema Hajduku - rekao je i dodao:

- Kako nije puno 20 godina bez titule. Zadnjih par godina se govori: 'Evo, sad će' pa ništa. To možda najviše i boli. Neću ulaziti u to tko je kriv, ali puno je. Svi rade na tome da osvoje naslov, ali opet ništa.

DANIJEL DEJAN DJURIĆ Istra je ostala bez jednog od najskupljih igrača u povijesti
Istra je ostala bez jednog od najskupljih igrača u povijesti

Moro je za Dinamo ukupno odigrao 115 utakmica i zabio 10 golova, uz osam asistencija. "Modri" su ga u ljeto 2020. prodali Dinamu iz Moskve za 8,5 milijuna eura, a nakon toga je igrao još za Bolognu. Za "vatrene" je nastupio sedam puta. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive
POGLEDAJTE GALERIJU

Prije točno 19 godina ovaj je mladić ljudima punio tankove. Te cijene danas su nezamislive

Nogometaši Dinama sudjelovali su u promotivnoj kampanji nacionalne naftne kompanije na današnji dan 2007. na jednoj pumpi u Zagrebu. Građanima su gorivo točili Modrić, Eduardo, Pokrivač, Chago...
FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

