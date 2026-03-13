Nikola Moro: Hajduk bez titule 20 godina? Puno je, kako nije...

Nikola Moro (28) je standardni prvotimac Bologne ove sezone, a iako je rođeni Splićanin, igračku afirmaciju stekao je u Dinamu, gdje je prošao omladinske kategorije kluba. Gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i podijelio svoja razmišljanja oko aktualnosti u hrvatskom nogometu.

- Dinamo će osvojiti prvenstvo, vjerojatno, prošao je i skupinu Europa lige. Naravno, očekivanja rastu svake godine. Ovo je Bobanu i Kovačeviću prva godina, ekipa se tek slaže - rekao je i dodao:

- Možda u početku igra nije bila najbolja ni najljepša za gledati. Osvojit će prvenstvo, kao što sam rekao. Vjerojatno će opet prodati nekog mladog igrača, ali ne znam zašto vlada takva negativa i skeptičnost oko svega. Od 20 igrača iz prošle sezone, otišlo ih je 17. Nije lako stvoriti novu momčad, novu klapu.

Povremenog hrvatskog reprezentativca htio je dovesti i Hajduk, priznaje, ali nije se odlučio za taj potez.

- Kontaktirali su me neki ljudi, neću imenovati tko ni što, ali u tom sam se trenutku zahvalio. Nisam bio spreman za povratak, mislim da mi je bilo bolje ostati ovdje u Bologni. I zbog reprezentacije i zbog sebe. Ovdje sam u ozbiljnom klubu, tada smo igrali čak i Ligu prvaka. Nije mi bila ideja vraćati se u Hajduk, iako je, ponavljam, kontakata bilo. Igrao sam, bio u krugu reprezentacije, sve ono što želim. Zbog toga nisam bio za povratak - objasnio je.

Bez obzira na to što je prošao omladinske kategorije Dinama, Moro ne krije svoju povezanost s Dalmacijom i Hajdukom.

- Dolje provodim svoje slobodne dane, Božiće, godišnje odmore. Ne krijem odakle sam. Svi moji prijatelji su hajdukovci, cijela obitelj. Odrastao sam u takvom okruženju i sigurno da imam emociju prema Hajduku - rekao je i dodao:

- Kako nije puno 20 godina bez titule. Zadnjih par godina se govori: 'Evo, sad će' pa ništa. To možda najviše i boli. Neću ulaziti u to tko je kriv, ali puno je. Svi rade na tome da osvoje naslov, ali opet ništa.

Moro je za Dinamo ukupno odigrao 115 utakmica i zabio 10 golova, uz osam asistencija. "Modri" su ga u ljeto 2020. prodali Dinamu iz Moskve za 8,5 milijuna eura, a nakon toga je igrao još za Bolognu. Za "vatrene" je nastupio sedam puta.