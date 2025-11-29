Nikola Šarafić: Nismo zadovoljni bodom, kontrolirali smo dvoboj

Hajduk i Varaždin odigrali su 1-1 u 15. kolu HNL-a na Poljudu. Iako su Splićani od 70. minute igrali s igračem više i imali nekoliko sjajnih prilika za vodstvo, gosti su stigli do vrijednog boda.

- Nisam zadovoljan. Imali smo sve pod kontrolom i poklonili smo Hajduku gol. Stajali smo pametno i disciplinirano, ali Hajduk nije imao šansi. U prvom dijelu nam je nedostajalo mirnoće u završnici, ali do gola za 1-1 od Hajduka nisam puno vidio.

Izgledali ste bolje nego na Maksimiru?

- Nešto smo naučili iz utakmice na Maksimiru. Dobro smo se pripremili, a igrači su počeli vjerovati u sebe. Do gola za 1-1 Hajduk je bio ukroćen.

Nedostaje mirnoće?

- Imamo što za raditi. Da nemamo, mi treneri bismo brzo ostali bez posla. Dečki daju sve od sebe na treninzima i utakmicama, ali sve u svemu, ja sam prezadovoljan s momčadi koju treniram.

- Barać je bio vrhunski i dao je mirnoću svima oko sebe. Svaki igrač nam je bitan, odigrali smo dosta prijateljskih utakmica sa slabijim protivnicima. Bit će nam vesel ovaj 12. mjesec.

Gol Duvnjaka?

- Nevjerojatan gol je zabio. Diže se i igra sve bolje, otvorilo mu se. Premalo puca, a u defenzivi i u izgradnji napada je na maksimumu. Tavares je i prije igrao u napadu, čak i krilnog, a danas nam je falio doprinos Latkovića. On radi razliku, a kad je on dobar, lakše dolazimo do šansi i golova.

Poraz na Maksimiru i bod na Poljudu?

- Sad nam dolazi težak raspored. Ne trebamo gledati Dinamo, Hajduk i Rijeku, to su eventualno bonus bodovi. Moramo gledati momčadi koje se s nama bore od četvrtog mjesta do devetog mjesta. Mi smo momčad koja se ne smije opustiti, moramo držati fokus.

Slijedi Lokomotiva doma?

- Prvo srijeda i Osijek u Kupu. Ba je igrao u utorak protiv Kuvajta, danas smo ga odmorili. Bit će rotacija, Belcar će se uspjeti vratiti, a tek sada dolazi zahtjevno ispred nas.

Ostaje žal za pobjedom?

- Naravno da malo žalimo za pobjedom, ali kako je utakmica tekla, mogli smo se nadati i pobjedi.

Kup je šansa za uspjeh?

- Pun je iznenađenja, ništa ne znači mjesto na tablici na kojoj se nalazi Osijek. Bit će teška utakmica i nijanse će odlučivati - zaključio je trener Varaždina za MAX Sport.