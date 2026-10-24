Jako sam sretan, osjećao sam se kao u finalu kupa. Klub, momčad i navijači zaslužili su ovu pobjedu. Ako nastavimo ovako, pred svima nama je velika budućnost, rekao je Vlašić nakon pobjede nad Monzom
Nikola Vlašić oduševio Talijane: 'On je duša momčadi i klasa'
Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić zabio je prvijenac ove sezone u pobjedi Torina protiv Monze 3-2. Vlašić je startao od prve minute s kapetanskom trakom, a gol je zabio u 71. minuti za 3-1. Talijanski mediji pohvalili su njegovu igru, a posebno su naglasili kvalitetu koju donosi u organizaciji igre.
Portal Toro.it dao mu je visoku ocjenu 7.5 za predstavu protiv Monze te su naglasili kako je on jedinstven igrač u momčadi trenera Ignazija Abatea.
- To je neupitno, prisutnost hrvatskog igrača na terenu ključna je. Njegova sposobnost razvijanja igre jedinstvena je u momčadi kojom raspolaže Abate. Prekrasno je proigrao Simeonea, koji je bio blizu pogotka za 3:1. No treći pogodak ipak je postigao sam Hrvat, koji je u 73. minuti fantastično primio loptu i desnicom svladao Tornqvista. Pogodak je to koji će dati samopouzdanje možda i najvažnijem igraču Torina - napisali su.
Jedan od najuglednijih talijanskih sportskih listova Gazzetta dello Sport također je imala riječi hvale o 'vatrenom' kojemu su posvetili i zaseban tekst.
- On je primjer, on je duša momčadi, on je klasa i talent u službi zajedničke ideje - napisali su i napomenuli kako je Vlašić jedan od najvažnijih igrača Torina koji se profilirao tijekom četiri godine otkako ga je doveo hrvatski trener Ivan Jurić.
- Moram priznati da mi je gol pomalo nedostajao. U prva četiri ili pet kola prvenstva nisam se osjećao dobro, nisam imao osjećaj kakav sam imao prošle sezone. Ali u posljednja tri kola osjećao sam se puno bolje i znao sam da će gol doći - izjavio je Vlašić nakon utakmice i dodao:
- Jako sam sretan, osjećao sam se kao u finalu kupa. Klub, momčad i navijači zaslužili su ovu pobjedu. Ako nastavimo ovako, pred svima nama je velika budućnost. Otkako sam ovdje, ovo nam je prvi put da smo ostvarili tri pobjede zaredom.
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