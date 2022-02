Marko Livaja svojim golovima i sjajnim igrama vuče Hajduk u borbi za naslov prvaka. Hajduk je treći u prvenstvu s pet bodova manje od Dinama, bori se za naslov prvaka i u polufinalu je Kupa. Euforija je zahvatila navijače, a na valu te euforije odradili su jako dobar zimski prijelazni rok.

Na Poljud su stigli Nikola Kalinić, Portugalac Ferro, Lukas Grgić i Dino Mikanović. I mnogi su s razlogom ustvrdili kako Hajduk ima momčad za naslov prvaka.

- U Hajduku sam više od godinu dana, a u ovom prijelaznom roku sam najavio četiri nova pojačanja. Jako sam sretan što smo doveli svu četvoricu. Prvo se želim osvrnuti na Grgića i Kalinića. Kada smo identificirali pozicije i kakve igrače želimo s ta dva igrača nismo željeli ići u nekakav kompromis. Kad smo odlučili da želimo dovesti napadača i veznog igrača oni su bili naš prvi izbor. Čekali smo do zadnjeg trenutka kada možemo to realizirati. Na primjer, Grgića smo pratili dugo, znamo o njemu sve i jako sam sretan što smo sve dogovorili sa sportskim direktorom LASK-a te što su pristali na našu ponudu, a mi smo dobili igrača od početka priprema. O Kaliniću je bila posebna press konferencija i sve ste informacije dobili tamo. Što se tiče Mikanovića tu je bilo puno neizvjesnosti zato što je bila ta situacija u Kazahstanu. Nije mogao razgovarati sa sportskim direktorom Kairata, nije bilo praktički interneta i situacija je bila jako teška. To nam je uzelo malo više vremena oko postizanja dogovora - rekao je sportski direktor Mindaugas Nikoličius na druženju s medijima, piše Germanijak.

Hajduk je doveo četiri igrača, prodao Marina Jakoliša i Matu Ivkovića, na posudbe su otišli Dimitrios Diamantakos, Dino Skorup, Kristian Dimitrov i Ivan Dolček, a naravno, bilo je ponuda i za druge igrače. Pogotovo za najboljeg igrača lige Marka Livaju. No, on je jasan. S Hajdukom želi osvojiti naslov prvaka, a i da se njega pita, na Poljudu bi ostao do kraja karijere.

- Kako je predsjednik rekao ranije ne prodajemo budućnost za sigurnost to želim pojasniti. Imali smo ranije neke ponude za neke igrače. Nije problem sad prodat igrače iz Hajduka zato što imamo puno upita, ali vjerujemo u našu momčad i projekt. Biuk i Ljubičić igrači iz naše Akademije su tu, ali imamo i druge igrače koje vidimo kao projekt. Tako smo na primjer doveli i Jana Mlakara kojeg smo doveli iz Brightona. Vratili smo Emira Sahitija s posudbe. Znate da smo imali ponudu za Mlakara zadnjeg dana prijelaznog roka, ali odlučili smo da to nije taj trenutak. Nismo željeli u bitnom periodu prodavati igrača. Imali smo velikih ponuda za Marka Livaju, to nije tajna, a jedna je bila sedam i osam milijuna eura. Dolazile su ponude iz Lige petice i s drugih kontinenata. Međutim, ni on, ni mi nismo htjeli početi razgovarati s njima o tome zato što smo fokusirani na naše ciljeve. Za Marka je to bilo jednostavno, on za ponudu nije htio ni čut. Fokusiran je na teren, a mi smo jako zadovoljni s onim što pruža za Hajduk. Nevjerojatno je kakav je to vrhunski igrač i osoba.

Nikola Kalinić vratio se na Poljud nakon 13 godina. Na konferenciji je otkrio kako je razgovarao s Ivanom Perišićem, a to je bilo dovoljno da navijači Hajduka pokrenu kampanju 'Ivane, vrime je'. Slali su mu pisma u Milano da se vrati u Hajduk, objavljivali fotografije, ali ipak, realnost je drugačija. Perišić je jedan od najboljih igrača Intera, na vrhunskom nivou može igrati još nekoliko godina, a Nikoličius kaže kako razgovora o njegovom povratku nije bilo.

- Nismo imali nikakvu komunikaciju s njim. Zasad.

I Osijek i Dinamo su se pojačali i slijedi nam žestoka bitka za naslov prvaka. Ima li Hajduk kvalitetu za to?

- Sve četiri momčadi imaju svoje adute kako sam rekao. Ne mislim da je Osijek samo naš konkurent, tu su Dinamo i Rijeka. Mislim da imamo kvalitetu za naslov, na nekim pozicijama možemo parirat Dinamu, moje mišljenje. Sada nemamo lošeg igrača, nemamo loše pozicije. Neke smo poslali na posudbu jer uvijek gledamo što je dobro za nas, ali i za igrače, ali kadar koji je ostao je dobar.