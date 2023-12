Nikolina Ćaćić uvjerljivo osvojila zagrebački Grand Prix do 57 kg

Prva hrvatska boksačka olimpijka i kandidatkinja za nastup u Parizu 2024. Nikolina Ćaćić pobjednica je Zagreb Grand Prixa u kategoriji do 57 kilograma.

Ćaćić je u u finalu sigurno, uz dva brojanja, jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila iskusnu i borbenu Lidiju Tišlar (Stršljen Samobor) koja se nije predavala do kraja.

Druga naša olimpijska kandidatkinja Sara Beram plasirala se u finale kategorije do 60kg jednoglasnom pobjedom protiv Talijanke Assunte Canfore. U finalu u subotu čeka je druga Talijanka Alessia Mesiano (32), bivša svjetska prvakinja iz 2016.

Finale teške kategorije do 92 kg izborio je prekaljeni Puljanin Marko Čalić (35) koji je u reprizi ovogodišnjeg finala prvenstva Hrvatske sigurno pobijedio Osječanina Marka Pratljačića. Stariji brat Pratljačić na kraju druge runde morao je predati meč zbog ozljede i otekline ispod oka nakon udarca početkom druge runde. Čalić je obje runde uvjerljivo dobio i u finalu će se boriti protiv hrvatskog prvaka do 22 godine, 14 godina mlađeg Jana Morovića.

Subotnja finala nisu uspjeli izboriti Splićanin Marin Jelačić i Filip Poturović iz Nove Gradiške u kategoriji do 63,5kg, a obojica su izgubili žustre mečeve od predstavnika Španjolske. Brončane medalje do 75kg osvojili su Bruno Filipčić (Omega Zagreb) i Ivan Vukasović (Torcida Split) koji su u polufinalima zaustavljeni od vrlo kvalitetnih predstavnika Ukrajine i Slovenije. Broncu sa svog prvog Zagreb Grand Prixa nosi još jedan torcidaš Josip Perković u kategoriji do 86kg koji se u polufinalu borio protiv vrhunski spremnog i tehnički izbrušenog Engleza Scotta Teagna.