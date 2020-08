Niksi ne staje! Probio golmana bombom iz slobodnog udarca

<p>Puni šprint, dribling i šut, volej ili pak slobodnjak? <strong>Nikoli Vlašiću</strong> (22) je svejedno, on to sve može.</p><p>Hrvatski reprezentativac je već davno prerastao rusku ligu pa iz kola u kolo gledamo kako dominira. Prva dva kola nije nastupio zbog ozljede, a onda u sljedeća četiri utrpao tri gola. </p><p>Njegov <strong>CSKA iz Moskve</strong> pobijedio je<strong> Akhmat iz Groznog</strong> 3-0, a Niksi je bio precizan u 90. minuti. Namjestio je loptu na nekih 25 metara od gola i opalio bombu iz slobodnog udarca u golmanovu stranu. Bio je na toj lopti, ali bila je toliko jaka pa mu je prošla kroz ruke i od stative se odbila u mrežu. Osim Vlašića, u strijelce se upisao i<strong> Kristijan Bistrović </strong>koji je zabio samo dvije minute ranije na Nikolinu asistenciju. Za domaćine je nastupio bivši igrač Hajduka <strong>Zoran Nižić</strong>.</p><p>Vlašić je u Rusiju došao prije dvije godine na posudbu, da bi prošle godine otkupili njegov ugovor od Evertona. U samo nekoliko mjeseci je postao vođa momčadi, ali vlasnici baš i nemaju neke ambicije i ne ulažu klub, a svima je jasno da je bivši hajdukovac već prerastao i CSKA i rusku ligu. Prošle sezone zabio je čak 12 golova u prvenstvu, a ako ostane, vrlo lako bi mogao postaviti novi rekord.</p><p>Još nema naznaka hoće li ostati ili otići, no jasno da je zainteresiranih klubova ne manjka. Legendarni <strong>Gennaro Gattuso</strong> bi volio vidjeti Nikolu u Napolijevim redovima, a taj je transfer odobrio i kontroverzni predsjednik <strong>De Laurentis. </strong>Sportski direktor <strong>Giuntoli</strong> započeo je pregovore, a Rusi neće tako lako pustiti veznjaka koji prema Transfermarktu vrijedi 22 milijuna eura.</p><p>Za tu bi ga svotu otkupili Talijani, odnosno Giuntoli je Moskovljanima ponudio 20 milijuna eura te bonuse s kojima bi se svota trebala popeti do 22 milijuna. Pitanje je je li to dovoljno za CSKA koji je Vlašića ugovorom vezao do 2024. A obzirom na ovo što pokazuje u posljednje vrijeme, vjerojatno ne... Rusi bi htjeli dobiti puno više.</p><p>Osim Vlašića i Bistrovića, danas je po prvi put od prve minute zaigrao Nikola Moro u dresu Dinama iz Moskve. Završilo je 1-1 na gostovanju kod Ufe, a bivša 'modra' osmica je odigrala cijeli susret.</p><p>Nakon Super kupa, snage su u prvenstvu ukrstili Lokomotiv Moskva i Zenit, ali ovaj put je bilo bez golova. I Dejan Lovren i Vedran Ćorluka su predvodili svoje momčadi...</p>