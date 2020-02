'Nisam bio fer prema Jurčiću! Želim igrati dugo kao i Miura'

Arijan Ademi do daljnjega će, a vjerojatno i do kraja karijere, biti igrač Dinama. Kapetan 'modrih' odbio je bogatu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, odmah potpisao novi petogodišnji ugovor s Dinamom. Sve po istim dosadašnjim uvjetima, Ademi nije tražio više novaca, a sada će u Maksimiru ostati do svog 33. rođendana. Dapače, u Dinamu su svom kapetanu napravili i posebnu 'limited edition' seriju dresova.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tu će se na rukavima nalaziti njegov lik, Ademi si je sam dizajnirao te posebne dresove, a u prodaji (po 799 kuna) će ih biti - 199. Oni će se moći kupiti isključivo u Dinamovom Web shopu.



- Ostajem tu do daljnjega, samo me neka prava ponuda iz liga petice može odvesti iz Maksimira. To su ponude zbog kojih sam se i počeo baviti nogometom, ovo me ne zanima. Koliko sam bio blizu odlaska u Emirate? Pa samo što nisam bio tamo, sve je bilo dogovoreno, a žao mi je što sam na neki način ispao nekorektan prema Kruni Jurčiću, ispričavam mu se ovim putem. Rekao sam mu da ću doći, ali onda se predomislio - kaže Arijan Ademi, pa dodaje:

- Betis i druge ponude? Kao prvo ni sam ne znam koliko je to bilo konkretno, ako je i bilo uopće konkretno. Opet ne znam koliko bi bilo pametno da klub svog kapetana prodaje za tako male novce, jedino znam da sam prije 2-3 godine imao ozbiljnu i bogatu ponudu Lillea, tada se radilo o 6-7 milijuna eura.

Ostajete li sada u Dinamu do kraja karijere?

- Da ako ne dođe ta neka prava ponuda iz lige petice, ostvario sam puno nogometnih ciljeva, igram za Dinamo, igrao sam Ligu prvaka, osvajao brojne trofeje. Novi ciljevi? Želim imati najviše europskih nastupa, ali i biti najtrofejniji igrač Dinama u povijesti. Želim i s Dinamom opet igrati, ali i prezimiti u Ligi prvaka. Imam puno ciljeva, ne nedostaje mi motivacije za dalje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Prvi ste igrač u povijesti Dinama koji je dobio 'limited edition' seriju dresova...

- U klubu su mi prišli s tom idejom, ja sam sam dizajnirao taj dres, samo me nemojte pitati kako, haha. Ja ću sigurno uzeti jedan takav dres za sebe, a suigrači su također zainteresirani za njega. Ne znam ni sam je li malo ili puno tih 199 dresova, hoće li ih uopće netko kupiti, vidjet ćemo.

Otišao je Olmo, a bliže se odlasci Livakovića, Oršića, Petkovića... Je li vas strah što će se s Dinamom događati u bliskoj budućnosti?

- Ma nimalo, kod nas se uvijek priča i piše o tome, još od 2010. godine kada sam došao u Dinamo. Stalno su bila ista pitanja; šta će biti kada ode Sammir? Šta će biti kada ode Soudani? Šta će biti kada ode Fernandes? Sve su to klase, pravi igrači, ali Dinamo uvijek nađe strašne zamjene. Ne brinem, uvijek dođe netko novi, pa postane Olmo, Petković ili Oršić.

Kako ste vi proživjeli odlazak Danija Olma?

- Uh, bilo je emotivno, baš mi ga je bilo teško gledati dok je prije odlaska pokušao nešto reći. Ali, svim u svlačionici je drago zbog njega, borio se i zaslužio taj transfer. On je pravi primjer svim mladim igračima kako uz puno rada, ali i odricanja možete doći do pravih visina. Siguran sam da još ni izbliza nije postigao ono što će u svojoj karijeri postići.

Arijan Ademi se također nada Europskom prvenstvu...

- Prvo nas čeka Kosovo, a onda bi u finalu vjerojatno igrali s Gruzijom. Naravno da bih volio ići na Euro - dodao je Ademi, pa za kraj dodao:

- Do kada ću igrati? Ma ja ću vam biti kao Kazuyoshi Miura, tko zna koliko ću još igrati.