<p>U korona-doba presica nema tako da je 'presicu' odradila PR služba Hajduka u kojoj je njihov trener pomalo šturo prokomentirao utakmicu u kojoj je bilo još spornih detalja, ali nije imao tko pitati trenera Tudora za mišljenje.</p><p>- Bilo je svega, i drame, i veselja na kraju... Najvažnija je pobijeda. Prva je bila utakmica nakon dugo vremena, dosta igrača je to i osjećalo, a kad tome dodamo da nije bilo publike, onda je to našto posve drugačije - rekao je Igor Tudor nakon drame na Poljudu u kojoj je Hajduk ipak slavio minimalnom prednošću 2-1. Nije bila riječ o klasičnoj press konferenciji koja je dakako zabranjena zbog korona virusa, već je Hajdukova presss služba prenijela izjave glavnih aktera.</p><p>- Mi smo se doveli u nervozu s one tri – četiri lijepe situacije koje nismo iskustitili, pa onda onaj gol koji smo primili kako smo primili... Sve to je utjecalo na nas - kaže strateg 'bilih' i dodaje:</p><p>- U poluvremenu sam rekao momcima da idemo dalje na isti način, imali smo i onu priliku Jaira, pa penal, stativu... Na koncu ipak bila dobra energija i slavlje.</p><p>Osvrnuo se i na 'korona novitete'. </p><p>- Dodao bih da je ovo s pet zamjena jedna posve druga priča, fantastična stvar, to je trebalo uvesti prije deset godina. Ja se nadam da će ovo ostati i ubuduće, daje nam puno mogućnosti, famozna stvar s trenerskog aspekta... Nama je večeras donijelo pobjedu, a nadam se da ćemo i dalje rasti, pogotovo kad dođe publika, jer znamo što nama znače navijači - zaključio je.</p>