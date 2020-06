Hajduk imao dva penala: Je li Juranovićeva lopta izašla u aut?

<p>Drama, drama, drama! Kakva utakmica na Poljudu! Inter je imao sve, a onda ostao bez ičega u treptaju oka.</p><p><strong>Jradi </strong>je prvo pucao prema golu, no <strong>Soldo </strong>je loptu udario rukom i spriječio da ona uđe u mrežu. <strong>Lovrić </strong>je tek nakon intervencije VAR sobe išao pogledati snimku i to je trajalo dobrih pet minuta.</p><p>Nije bila sporna ruka, već Juranović koji je bio na granici s gol-autom.</p><p><strong>Lovrić </strong>je na kraju pokazao penal za Hajduk i crveni karton Soldi. No uslijedila je nova drama. Matković je obranio Caktašu, ali suci iz VAR sobe javili su da je prerano izašao prilikom izvođenja penala. Caktaš je dobio popravni iz kojeg je pogodio za 1-1.</p><p>Inter je potpuno potonuo nakon gola i nakon što im je isključen Soldo. Hajduk ima posjed i pritisak, no i dalje nisu stvorili ništa opasno, ali nisu odustali.</p>