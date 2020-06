Pet zamjena, igrač više, penal i 12 minuta sudačke nadoknade za minimalnu pobjedu Hajduka

Hajduk je na jedvite jade pobijedio Intera u utakmici u kojoj su najviše posla imali glavni sudac Zdenko Lovrić i VAR sudac Ivan Bebek. Sudačka nadoknada trajala je čak 13 minuta....

<p>Uoči prisilne pauze zbog pandemije korone<strong> Hajduk</strong> u tri ogleda s Osijekom, Dinamom i Rijekom nije postigao nijedan gol, a osvojio je svega jedan bod. Nakon gotovo tromjesečne stanke ništa se posebno nije promijenilo, mučenje Tudorove momčadi nastavilo se i protiv slabašnog Intera, koji se od prve minute došao braniti, a na odmor je ni kriv ni dužan otišao s minimalnim vodstvom.</p><p>Lijepo je iz slobodnjaka s preko 25 metara zabio Ivan Mamut, no koliko god je za vodstvo Intera zaslužan bivši junior Hajduka, još je zaslužniji golman Josip Posavec, koga je lopta prevarila i od mokre trave skliznula pored njega u mrežu. Ni prvi, vjerojatno ni zadnji jeftini gol koji je prvi golman Hajduka primio, i to uglavnom iz daljine.</p><p>Posavca je iz slobodnjaka bušio Kadzior, dva puta Lovrić, evo sada i Mamut, da ne spominjemo jeftine golove koje je primao od Andrijaševića glavom s ruba kaznenog prostora, pa od Serderova u bliži kut, napadača Steaue Gnoherea... Previše je to kikseva za nekadašnjeg mladog reprezentativca, koga je Hajduka otkupio od Palerma i planirao s njim velike stvari. Posavec je propustio dobar dio sezone zbog problema s vratnom kralježnicom, liječnicu su mu čak savjetovali i operativni zahvat, no iz Hajduka su zimus objavili kako je taj problem riješen konzervativnim liječenjem u Švicarskoj te kako je s Posavcem sve u redu. Koliko je u redu možda i najbolje svjedoči pokušaj Mamuta s preko 50 metara, koji je primijetio istrčalog Posavca i umalo ga uspio lobati....</p><p>Tudor je u poluvremenu posegnuo za prve dvije zamjene, iz igre je izvukao Jurića i Blagaića i uveo Jradija i Eduoka, Eduok je odmah složio zicer za Jaira koji je promašio prazan gol s dva – tri metra... A onda sporan detalj i duga provjera VAR -a, koja je rezultirala kaznenim udarcem za Hajduk i crvenim kartonom za Soldu, koji je na gol crti zaustavio udarac Jradija rukom. Provjeravao je sudac Zdenko Lovrić i je li u istoj akciji Juranović izašao van terena s loptom, na koncu je presudio u korist Hajduka. No odlični golman Intera Matković obranio je udarac Mije Caktaša s bijele točke, no opet se aktivirao VAR i upozorio sudca da se kazneni udarac mora ponoviti zbog toga što je Matković krenuo ranije s gola. U drugom pokušaju Caktaš je bio uspješan...</p><p>Do kraja susreta Hajduk je s igračem više napadao, a treneru Ivkoviću nije preostalo ništa drugo nego da zbije kompletnu postavu u 20-ak metara i nada se kako će njegova obrana izdržati. I držao se do sudačke nadoknade, pokušavali su igrači Intera zadržavati igru, no to im se na koncu osvetilo... Tudor je uveo Čolinu, Brnića i stopera Dimitrova, koga je gurnuo u špicu napada, i to mu se isplatilo. Brnić je centrirao, Dimitrov je najprije glavom pogodio stativu, a onda u idućem napadu opet glavom zabio. U sedmoj minuti sudačke nadoknade vremena... I opet je sudac Lovrić dugo provjeravao je li sve bilo u redu...</p><p>Tribine Poljuda bile su naravno prazne, no Torcida se ipak oglasila. Grupica navijača Hajduka došla je sredinom prvog poluvremena na plato podno sjeverne tribine, odakle su raketama, bakljama, vatrometom i navijanjem pokušali pomoći svojim ljubimcima. Navijanje je odjekivalo poljudskom školjkom desetak minuta, a onda su se navijači razišli. Svega par minuta prije nego li je Mamut 'probušio' nesretnog Posavca. Nastavlja se tako Hajdukov hod po mukama, velika je želja splitske momčadi da se vrati na drugo mjesto, no igra koju su prikazali večeras to ne garantira...</p>