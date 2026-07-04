GODINA MLADOSTI PLUS+

'Nismo se raspali kad je bilo najteže. Ali, najmoćnije klubove u Europi ne možemo pratiti...'

Piše Davor Kovačević,

Financijska situacija u klubu danas je stabilna, a za Mladost je prvi cilj stabilizirati se u Europi, kaže Petar Muslim, sportski direktor zagrebačkoga kluba