'Nismo se raspali kad je bilo najteže. Ali, najmoćnije klubove u Europi ne možemo pratiti...'
Financijska situacija u klubu danas je stabilna, a za Mladost je prvi cilj stabilizirati se u Europi, kaže Petar Muslim, sportski direktor zagrebačkoga kluba
Nakon pet godina Mladost je opet najbolji vaterpolski kolektiv u Hrvatskoj. "Žapci" su zaustavili trogodišnju dominaciju splitskog Jadrana, ugasivši svaku neizvjesnost u finalnoj seriji s tri uvjerljive pobjede u tri utakmice. Oni neutralni bili su za malo više neizvjesnosti, no ovo nije bila ta godina. Ovo je bila godina Mladosti.