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Foto: Sime Zelic/PIXSELL
GODINA MLADOSTI PLUS+

'Nismo se raspali kad je bilo najteže. Ali, najmoćnije klubove u Europi ne možemo pratiti...'

Piše Davor Kovačević,

Financijska situacija u klubu danas je stabilna, a za Mladost je prvi cilj stabilizirati se u Europi, kaže Petar Muslim, sportski direktor zagrebačkoga kluba

Nakon pet godina Mladost je opet najbolji vaterpolski kolektiv u Hrvatskoj. "Žapci" su zaustavili trogodišnju dominaciju splitskog Jadrana, ugasivši svaku neizvjesnost u finalnoj seriji s tri uvjerljive pobjede u tri utakmice. Oni neutralni bili su za malo više neizvjesnosti, no ovo nije bila ta godina. Ovo je bila godina Mladosti.

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